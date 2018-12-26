Хозсуд Харьковской области пополнил бюджет города более чем на 800 тысяч 26 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел иск Харьковской местной прокуратуры №5 в интересах государства в лице Харьковского местного совета к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании более 800 тысяч гривен.

Суд установил, что за истцом зарегистрировано право собственности на нежилые помещения по ул. Основянской, 55, однако право на земельный участок площадью 1,2836 га по указанному адресу не зарегистрировано.



«Общество с ограниченной ответственностью при использовании нежилых зданий безосновательно сохранило средства за арендную плату за землю. Бюджет города Харькова за период с 1 мая 2016 по 31 марта 2018 недополучил 820111,40 грн арендной платы за землю, которую истец мог бы получать в случае заключения между ним и ответчиком договора аренды», – сообщили в пресс-службе суда.



Суд удовлетворил иск и взыскал с общества с ограниченной ответственностью безосновательно сохраненные средства в размере вышеуказанной суммы.