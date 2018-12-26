Харьковские динамовцы прервали безвыигрышную серию 26 декабря 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В чемпионате Украинской хоккейной лиги харьковские динамовцы на домашней арене «Салтовский лед» сыграли еще два матча.

В минувший четверг подопечные Александра Куликова принимали в поединке 22-го тура, перенесенном с 5 декабря, донецкий «Донбасс». Уже на четвертой минуте Вадим Мазур вывел вперед гостей - 0:1, но на 15-й капитан харьковчан Владимир Чердак восстановил равновесие – 1:1. Ключевой в матче стала 30-я минута, когда в течение 36 секунд в воротах динамовского голкипера Тимура Мамедова шайба побывала дважды.



Сначала Виталий Лялька снова вывел в лидеры «Донбасс» – 1:2, а следом Сергей Кузьмик закрепил успех - 1:3. В заключительном периоде окончательный результат встречи установил Виталий Лялька, оформивший «дубль» на 44-й минуте, – 1:4 в пользу «Донбасса». Это поражение хоккеистов «Динамо» стало для них девятым подряд в нынешнем чемпионате.



Но уже в субботу, когда харьковчане принимали «Белый барс» из Белой Церкви, им удалось прервать эту невеселую серию. Игра с «Белым барсом» получилась более упорной и захватывающей. На шестой минуте Максим Ядловский, реализовав численное преимущество, вывел вперед гостей – 0:1, а за 52 секунды до первого перерыва Владимир Чердак сравнял счет в тот момент, когда харьковская команда играла в меньшинстве, - 1:1.



Во втором периоде, на 29-й минуте, Сергей Болдырев вывел в лидеры «Динамо» – 2:1, когда харьковчане играли втроем против пятерки полевых игроков «Белого барса». Но вскоре, на 32-й минуте, Никита Лесников отыграл эту шайбу – 2:2. А в третьем периоде, на 52-й минуте, Игорь Худяков забросил в ворота гостей еще одну шайбу и принес харьковчанам такую долгожданную победу – 3:2.



Набрав в 24 играх 15 очков, «Динамо» по-прежнему занимает пятое место. Отставание от идущего четвертым «Белого барса» динамовцы сократили до шести очков, но при этом команда из Киевской области сыграла на матч меньше.



29 декабря в 13.00 команды встретятся снова, на этот раз – в Белой Церкви. А перед этим, 27 декабря в 18.30, харьковчане в Кременчуге сыграют с одноименным местным клубом, который возглавляет турнирную таблицу чемпионата.