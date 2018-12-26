Приемная семья получила ключи от нового дома на Харьковщине 26 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

Приемная семья Белослюдцевых, в которой воспитываются восемь детей, теперь будет жить в новом трехэтажном частном доме в селе Малые Проходы Дергачевского района.

Ключи от дома сельчанам вручила председатель облгосадминистрации Юлия Светличная.



В доме, где разместится семья, шесть спален, две кухни, три санузла. Здесь также есть сауна и даже зимний сад. Кроме того, у семьи будет собственный большой двор и сад. Вместе с ключами от дома новоселам вручили набор необходимой бытовой техники: стиральную машину-автомат, газовую плиту, телевизор, морозильную камеру, хлебопечку, кухонный комбайн, пылесос, микроволновую печь и электрический чайник. Дом абсолютно готов для вселения, и семья уже завозит сюда свои вещи.



– Второй год подряд мы внедряем программу, которая дает возможность закупать дома семейного типа для всех тех, у кого не было достаточной жилплощади, чтобы воспитывать детей. В целом за эти два года удалось закупить около 50 объектов, которые позволили обеспечить жильем около ста детей. Чужих детей не бывает, у всех детей должна быть любовь и забота. Делаем все для того, чтобы каждый ребенок получил необходимые условия для того, чтобы расти в нормальной семье, - отметила глава ХОГА Юлия Светличная.



Руководитель области осмотрела дом и пообщалась с его новыми жителями.



Сейчас семья Белослюдцевых воспитывает восьмерых детей в возрасте от четырех до 17 лет. Также у родителей есть два взрослых сына - 20-летний Максим учится в Харьковском патентно-компьютерном колледже, а 26-летний Игорь - участник ООС.



– У нас была обычная семья - два взрослых сына. На протяжении трех лет я - волонтер. Мы ездили по приютам, детским домам, помогали детям. Каждый раз, приезжая, видела интерес в глазах детей – желание подойти, обнять, что-то на ушко рассказать. Я поняла, что им нужно больше, чем развлечения, подарки и конфеты. Каждому ребенку необходим взрослый, который будет рядом – поддержит, посоветует, – рассказывает Светлана Белослюдцева.



В результате, посоветовавшись с мужем и старшими сыновьями, Светлана приняла решение взять на воспитание еще нескольких детей. Однако возможности семьи ограничивала маленькая квартира в харьковской пятиэтажке. В 2017 году удалось взять под опеку в двух воспитанников. А в нынешнем году служба по делам детей предложила Светлане учредить детский дом семейного типа. Помещение для него приобрели в селе Малые Проходы Дергачевского района.



– Дом у нас замечательный, – делится впечатлениями Светлана Белослюдцева. – Осенью мне сказали, что можем поехать посмотреть. Я сразу его полюбила, поняла, что у каждого ребенка будет своя кровать, свободные огромные комнаты. Теперь вот переезжаем. Всех своих детей я уже забрала, поэтому этот день считаем днем рождения нашей семьи.