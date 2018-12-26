Харьков

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Харьковских кондукторов предлагают одеть в яркую форму

Харьковских кондукторов предлагают одеть в яркую форму
Харьковчане недовольны наземным общественным транспортом.
Свое отношение к этому вопросу и предложения, как сделать поездки более цивилизованными и комфортными, горожане нередко высказывают в электронных петициях на сайте горсовета.

В частности, на сайте мэрии появилось предложение Дениса Дорошко обратить внимание на ситуацию с автобусными перевозками и ввести систему контроля.

«Предлагается применить хоть какие-то меры к частным перевозчикам. В частности, на темы: техническое состояние маршруток; контроль интервалов (в особенности в часы пик); контроль заполненности маршруток»,- говорится в тексте петиции.

Это обращение – реакция на ответ мэрии на предыдущую петицию, которая в рекордные сроки набрала необходимые 5000 голосов. Автор предлагал заменить маршрутки городскими автобусами и троллейбусными линиями, а также ввести понятную систему оплаты и контроля. В мэрии ответили, что намерены развивать метрополитен и горэлектротранспорт, поскольку коммунальными предприятиями электрического транспорта обеспечивается около 88% всех городских пассажирских перевозок.

В свою очередь, Дмитрий Донской считает, что вопрос нужно решать не отменой маршруток, а созданием им мощной конкуренции.

«Проблемы коммунального транспорта стоят поперек горла у всего Харькова, – пишет он в своей петиции. – Частично проблему решают маршрутки. Но качество перевозок упало. Нужно решать вопрос не отменой маршруток, а созданием им мощной конкуренции, чтобы во всех сферах работала система E-ticet», – считает он.

Еще один харьковчанин, Андрей Z, тоже предлагает ввести в маршрутках «Электронный билет».

«Ввести систему «Электронный билет» в маршрутки внутри городских маршрутов, запретить принимать наличку в автобусах без кондуктора», – предлагает автор петиции.

По мнению Дениса Шкафенко, необходимо перенять практику европейских стран и создать удобную систему оплаты проезда – и в горэлектротранспорте в том числе.

«Многие знают, что в Европе есть система оплаты не по количеству проезда, а по времени, без ограничения на пересадки... Если бы была создана более прозрачная и удобная система оплаты проезда – многие граждане смогли бы пересесть на электрический городской транспорт», – уверен харьковчанин.

Он считает, что такая система могла бы удобно использоваться наряду с системой E-ticket.

«Человек вставляет карточку в автомат, выбирает билет, например, на месяц, оплачивает, заходит в транспорт и после первого касания к валидатору включается система – и 30 дней он может ездить без ограничений. Такая система намного удобнее для всех», – считает Денис Шкафенко.

А Матвей Чубенко предлагает ввести специальную форму для водителей и кондукторов троллейбусов и трамваев.

«Прошу ввести в городском электротранспорте обязательную форму одежды для водителей и кондукторов. Форма должна быть яркой, чтобы пассажиры могли сразу увидеть кондуктора в салоне. Также на этой форме должен быть жетон с указанием информации о кондукторе», – предлагает он.

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