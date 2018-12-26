Юлия Светличная поддерживает хорошие инициативы 26 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

В Харькове в седьмой раз состоялся международный благотворительный концерт «Классическая феерия», на котором были собраны средства на принтер Брайля для Харьковского УВК им. Короленко.

Глава ХОГА Юлия Светличная поддержала хорошую инициативу организаторов и участников проекта.



Целью участников благотворительного концерта в «Схід Opera», на котором мировые звезды выступили вместе с МАСО «Слобожанский», стал сбор средств на приобретение принтера, печатающего шрифтом Брайля, для Харьковского специального УВК им. В.Г. Короленко. В заведении учатся около 200 детей с недостатками зрения. Новое оборудование позволит печатать для них не только учебники, но и атласы, картины и ноты. Для этой цели участие в благотворительном концерте в этом году приняли музыканты с мировыми именами -–Ласло Феньо, Даниил Австрих, Арутюн Чколян, Юрий Яковенко, Александр и Сергей Дворниченко.



Приветствуя участников и слушателей концерта, глава ХОГА Юлия Светличная поблагодарила их за помощь и поддержку.



– Это очень хорошее дело, которое позволит не только помочь детям с особыми потребностями, но также даст возможность прикоснуться к большому искусству. И мы с удовольствием приобщаемся к нему и будем и в дальнейшем поддерживать такие хорошие инициативы, которые несут добро, – сказала Юлия Светличная.



Она отметила, что дети, для которых собирают средства на концерте, имеют особые потребности, однако при общении с ними чувствуешь не жалость, а гордость.



– Я хочу, чтобы такая гордость вдохновляла нас всех на благородные дела. Будем прилагать усилия, чтобы такие дети как можно больше ощущали нашу поддержку. Ведь когда мы объединяем усилия, добрых дел в мире становится гораздо больше, – подчеркнула руководитель области.



Директор Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» Елена Еремина, пользуясь случаем, поблагодарила главу ХОГА за поддержку коллектива, отметив, что с нового года музыканты будут получать 30-процентную надбавку к зарплате.



– Спасибо, что вы в столь нелегкое время находите возможность поддерживать культуру. А мы, со своей стороны, будем делать все возможное, чтобы поддерживать ее на достойном уровне, – заверила Елена Еремина.