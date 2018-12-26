Слежение за водителями переносится на 2019 год

Фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах начнет работать в полном объеме только в первой половине следующего года.
— Что касается оборудования, которое будет приобретено для внедрения фотофиксации, то его закупают за государственные средства. Если аналогичные устройства будут закуплены за средства местных громад, мы проведем сертификацию – это не нарушение закона, — говорит глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
По его словам, большинство законодательных актов относительно введения фото- и видеофиксации уже приняты, осталось принять небольшое количество правовых документов.
— Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а до конца полугодия фото- и видеофиксация заработает по всей стране, — предполагает руководитель Нацполиции.
Сейчас, по его данным, дорожная полиция работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6000 километров. Сотрудники ведомства уже обеспечены 99 полицейскими радарами TruCam. За два месяца работы дорожной полиции взыскано 4 млн грн штрафов, вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях.