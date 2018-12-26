Слежение за водителями переносится на 2019 год 26 декабря 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах начнет работать в полном объеме только в первой половине следующего года.

— Что касается оборудования, которое будет приобретено для внедрения фотофиксации, то его закупают за государственные средства. Если аналогичные устройства будут закуплены за средства местных громад, мы проведем сертификацию – это не нарушение закона, — говорит глава Нацполиции Украины Сергей Князев.



По его словам, большинство законодательных актов относительно введения фото- и видеофиксации уже приняты, осталось принять небольшое количество правовых документов.



— Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а до конца полугодия фото- и видеофиксация заработает по всей стране, — предполагает руководитель Нацполиции.



Сейчас, по его данным, дорожная полиция работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6000 километров. Сотрудники ведомства уже обеспечены 99 полицейскими радарами TruCam. За два месяца работы дорожной полиции взыскано 4 млн грн штрафов, вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях.