Харьковские активисты призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов 26 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник

Делая покупки в магазине, откажитесь от полиэтиленового пакета, попросите упаковать все в многоразовый судок или экосумку. Так вы позаботитесь не только об окружающей среде, но и непосредственно о собственном здоровье.