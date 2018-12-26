Харьковские активисты призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов

Делая покупки в магазине, откажитесь от полиэтиленового пакета, попросите упаковать все в многоразовый судок или экосумку. Так вы позаботитесь не только об окружающей среде, но и непосредственно о собственном здоровье.
Обычно, приобретая продукты, покупатели складывают их в одноразовые полиэтиленовые пакеты, которые потом с легкостью отправляют в мусорное ведро. Мало кто задумывается, что, принося очередной пакет из супермаркета, делает шаг во вред своему здоровью.
Таким образом, с каждым годом свалки пополняются горами полиэтиленовых пакетов, которые разлагаются сотни лет и засоряют гектары плодородной почвы. Кучи пластика, валяющегося на обочинах пригородных дорог, рядом с лесополосой и на берегах рек – неприятность, которая подпортила отдых не одному харьковчанину. Сжигать пакеты, чтобы уменьшить количество мусора, – не самая лучшая идея. Горящий пластик выделяет токсичные вещества, которыми приходится дышать. Токсины накапливаются в легких и способны провоцировать онкозаболевания. Более того, даже современная быстроразлагающаяся пластиковая упаковка оказалась совсем не безопасной.
– Как показали последние исследования, так называемый оксо-разлагаемый пластик, который считался панацеей, оказался еще большим злом, – рассказывает инициатор волонтерского движения «Kharkiv Zero Waste: кампания за ресайклинг» Анна Прокаева. – Оксо-разлагаемый пластик – это полиэтилен с добавками солей переходных металлов: кобальта, никеля, железа. Разложение такого пластика в естественных условиях происходит в два этапа. На первом этапе под действием света и кислорода идет распад пластикового изделия на мелкие фрагменты полиэтилена и соли металлов. А вот что происходит с микропластиком дальше, проследить невозможно. То есть, пластиковый пакет, который должен был исчезнуть в естественных условиях, на самом деле просто превратился в большое количество мелких пластиковых кусков и гранул. Получается, что материал действительно разлагается, но он небезопасен для природы. Он накапливается в земле, попадает в воду, его съедают животные. Из воды и пищи он проникает в организм человека, накапливается там… Это ужас!
Однако с этой проблемой можно бороться, считают волонтеры. Нужно заменить полиэтилен безвредными аналогами.
Откажитесь от покупки, упакованной в полиэтилен
– Передать полиэтиленовые пакеты на переработку весьма проблематично. За толстыми пластиковыми пакетами (высокого давления) переработчики выстраиваются в очередь, а так называемые маечки и одноразовые пакеты никому не нужны. Перерабатывающие компании берут их в довесок, – говорит Анна Прокаева. – Мы даже столкнулись с ситуацией, когда компания согласилась взять на переработку пакеты, если мы отсортируем и доставим их сами.
Во всем мире или полностью отказываются от использования кульков или минимизируют его. Выступили с такой инициативой и некоторые украинские города, например, Львов.
– Почему в Харькове до сих пор этого нет? Как ни странно, 99% комментариев под нашими постами в соцсетях по поводу отказа от полиэтиленовых пакетов – негативные, люди не готовы от них отказаться, – разводит руками Анна Прокаева.
Харьковские активисты решили сами инициировать решение проблемы. В качестве альтернативы одноразовым пластиковым пакетам они предлагают покупателям использовать многоразовые мешочки или судочки, как это принято в других странах.
– Это началось год назад. Тогда продавцы смотрели с удивлением, многие отказывались упаковывать продукты в судочки покупателей. Но сейчас это уже в порядке вещей. Только с некоторыми супермаркетами активистам до сих пор приходится воевать, поскольку там не торопятся избавляться от полиэтилена, – говорит Анна Прокаева. – Просто покупателям нужно самим предлагать продавцу упаковать товар в мешочек. Если отказываются и навязывают полиэтиленовый пакет, спрашивайте: «Почему? Я не хочу, на каком основании вы мне его даете?»
Пункты приема вторсырья: куда можно сдать отходы?
В последнее время харьковчане стали активнее приобщаться к экокультуре и все чаще интересуются, куда можно сдать сырье на вторичную переработку. Волонтерское движение «Kharkiv Zero Waste: кампания за ресайклинг» в рамках проекта популяризации культуры Zero Waste (предупреждения появления отходов) предложило реальное решение проблемы.
Еще в прошлом году по Харькову начали курсировать организованные волонтерами мобильные пункты приема вторсырья с логотипом в виде улыбчивого полиэтиленового пакета-маечки под названием «Прихисти пакет!». О времени и маршруте передвижения активисты сообщают в соцсетях. Возможность сдать в переработку значительную часть образующихся в быту отходов пришлась по душе многим харьковчанам. Флакончики из-под косметики и моющих средств, пластиковая тара и упаковка, лотки из пенопласта, стекло и, конечно же, многочисленные пакеты – все это можно переработать во что-то полезное. Организаторы акции просят по возможности приносить мусор рассортированным: полиэтилен, пластик, стеклотара, бумага – все отдельно. Это облегчает передачу мусора на переработку.
– Люди регулярно приносят мусор, интересуются возможностью сдать в переработку те или иные материалы. Они не ищут причины, которые помешали бы сортировать вторсырье у себя дома. Наоборот, они ищут возможности и способы это сделать. И, вопреки сложившемуся стереотипу, маленькая кухня вовсе не является препятствием. Наша инициатива существует больше года, и ею интересуются все больше и больше людей, – утверждает Анна Прокаева.
Книга из «тетрапаков» – это реальность
Чем больше будет таких проектов, тем лучше, считают энтузиасты.
– Мы активно изучаем опыт европейских стран и считаем, что нам нужно учесть их ошибки при создании своей системы обращения с отходами. Мы даже можем сделать лучше. Тем более что техническая база для переработки в Украине есть. Как ни странно, но не хватает вторсырья, его импортируют из Европы. А свое тем временем отправляется на свалку, – сетует Анна Прокаева.
Наглядным подтверждением того, что не только на Западе, но и в Украине могут успешно изготавливать продукты из вторсырья, стала недавно выпущенная издательством «Ранок» детская энциклопедия Анны Клейборн и Брендана Кирни «Удивительное путешествие в мир животных». Бумага, на которой она напечатана, изготовлена из переработанного «тетрапака» – упаковок из-под соков, материала, который полностью подлежит ресайклингу, то есть переработке. На единственной в Украине Змиевской картонно-бумажной фабрике имеется оборудование для переработки «тетрапака», но производители жалуются на катастрофическую нехватку сырья. Такую упаковку в нашей стране почти никто не собирает и не принимает – слишком хлопотно и дешево. А вот в пункты «Прихисти пакет!» ее можно сдать в любом количестве.
Волонтеры экодвижения регулярно проводят мастер-классы, на которых в течение получаса учат правильно сортировать отходы.
– Высыпаем из корзины, все, что обычно у людей попадает в мусорное ведро, и начинаем сортировать – что перерабатывается, а что нет, – говорит Анна Прокаева.
Искусство из отходов, или Вторая жизнь мусора
Бытовые отходы могут не только стать вторсырьем, но и получить вторую интересную жизнь
– В Областном центре культуры и искусства сейчас проходит выставка экоарта «Перетворення», экспонаты которой изготовлены из использованных вещей. Один из принципов культуры Zero Waste – «реюз», то есть «вновь использовать». Я была очень удивлена. Это не кустарщина, не поделки какие-то, а действительно стоящие вещи, то, что в Европе является трендом, – говорит Анна Прокаева. – Допустим, звери, изготовленные из деталей, шурупов разнообразных, или народный костюм из старых джинсов; картины их лоскутков; панно из проволоки. Нашлось удивительное применение даже упаковке из-под кофе, которая нигде не перерабатывается – ее уничтожают только методом деструкции. А на выставке представлена работа дизайнера, которая вплела кусочки этой упаковки в сумку – очень интересная идея. А почему нет? На самом деле это ниша для предпринимателей. У нас тоже есть такая идея – возвращать жизнь вышедшим из употребления вещам. Допустим, какие-то советские плафоны, лампы, которые люди приносят на сортировочную станцию, можно привести в порядок, осовременить. Их вполне еще можно использовать.