Общество

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В колонии провели всеобщий обыск

В колонии провели всеобщий обыск
В рамках операции под условным наименованием «Заслон» в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» проведен обыск.
В мероприятии принимали участие рядовой и начальствующий состав. Перед началом обыска первый заместитель начальника учреждения провел инструктаж по правилам личной безопасности и соблюдению законности в обращении с осужденными во время обыска, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Во время обыска был осуществлен осмотр личных вещей осужденных, а также другие возможные места сокрытия осужденными запрещенных предметов. По результатам обыска был выявлен ряд запрещенных предметов: электрокипятильники и электрические провода с нарушенной изоляцией, неклейменые инструменты.

Первый заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что проведение подобных мероприятий позволит руководству учреждения владеть оперативной обстановкой во время новогодних праздников.

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