С буллингом в школах решили бороться на государственном уровне 26 декабря 2018 г. Юлия Андреева 0 0

За травлю одноклассника обидчику и его родителям придется уплатить штраф. Накажут гривной и преподавателей, скрывших от правоохранителей проявление буллинга в школе.



Верховная Рада Украины поддержала проект закона о противодействии буллингу.

В частности, определено понятие «буллинг».



«Буллинг, то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего может быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего», — говорится в тексте закона.



Травля несовершеннолетнего будет караться штрафом от 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) до 100 (1700 грн) или общественными работами от 20 до 40 часов. Такие же действия, совершенные группой лиц или повторно в течение года после наложения штрафа, будут наказываться денежным взысканием от 1700 грн до 3400 грн или общественными работами от 40 до 60 часов.



За буллинг, совершенный малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 лет, будут отвечать родители обидчика. Также предусмотрено наказание для родителей за совершение буллинга детьми до 16 лет: от 850 до 1700 гривен или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.



Законом предусмотрено, что сокрытие руководителем учебного заведения случаев буллинга от полиции влечет за собой наложение штрафа от 850 до 1700 гривен (от 50 до 100 необлагаемых минимумов) или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.



Кроме того, внесены изменения в статью 73 Закона Украины «Об образовании», которыми образовательному омбудсмену предоставляется право: осуществлять проверку заявлений о случаях буллинга в учебном заведении, полноту и своевременность мер реагирования на такие случаи со стороны педагогических работников, руководства и основателя учебного заведения; получать информацию от центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки по общему числу случаев буллинга в учебных заведениях за определенный период.



Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.