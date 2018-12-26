Исследователи опровергли ошибочную теорию старения людей

Об этом сообщает
МедикФорум.
Некоторые эксперты утверждают, что когда человек достигает какого-то особо преклонного возраста, то он фактически перестаёт стареть. И в 93 года и организм находится в таком же состоянии, как и в 97 лет. Якобы процессы старения приостанавливаются или существенно замедляются, если верить сторонникам этой теории. Она основывается на предположении о том, что существует определенный рубеж, с которого возрастные процессы развиваются более медленно. И вроде бы в подтверждение этой теории говорит статистика. К примеру, у человека, достигшего 90 лет, вероятность умереть значительно выше, чем у тех, кто дожил до 75. Но если он доживает до 105, то вероятность ухода жизни точно такая же, как и у тех, кто дожил до 90.
Однако новое исследование показало, что все эти предположения основываются на статистических ошибках. Авторы данной теории собирали свою информацию и интерпретировали ее на основе ошибочных данных. А в них 75-летние оказывались 85-летними, а 98-летние неожиданно становились 84-летними. В результате, появилось множество 75-летних людей, которых ошибочно записали в более старшую возрастную группу, и 98-летних, оказавшихся более молодыми. Из-за этого среднестатистический пожилой человек чаще по документам уходил из жизни в более преклонном возрасте, чем это было на самом деле.
Авторы исследования из Калифорнийского университета в Беркли на основе разработанного ими гипотетического сценария показали, что возрастные процессы никогда не останавливаются, и биологическая структура человеческого организма разрушается и слабеет без остановки, начиная с пубертата и до самой смерти.