Происшествия

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Под Харьковом спасли детей, попавших в снежную ловушку

Под Харьковом спасли детей, попавших в снежную ловушку
Chevrolet Aveo попал с снежный занос в селе Корбаны Иваны (Богодуховский р-н) на  грунтовой проселочной дороге.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Машина была обездвижена. Существовала угроза переохлаждения людей, среди которых были дети 5-ти, 7-ми и 10-ти лет.

Спасатели 51-й спасательной части были вызваны на помощь 25 декабря в 11:27. Добравшись места происшествия и оценив ситуацию, было принято решение транспортировать мать с детьми до пожарного депо, чтобы обогреть и напоить чаем. Водитель остался ждать в машине, пока коммунальщики расчистят путь.

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