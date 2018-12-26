Под Харьковом спасли детей, попавших в снежную ловушку 26 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Chevrolet Aveo попал с снежный занос в селе Корбаны Иваны (Богодуховский р-н) на грунтовой проселочной дороге.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.



Машина была обездвижена. Существовала угроза переохлаждения людей, среди которых были дети 5-ти, 7-ми и 10-ти лет.



Спасатели 51-й спасательной части были вызваны на помощь 25 декабря в 11:27. Добравшись места происшествия и оценив ситуацию, было принято решение транспортировать мать с детьми до пожарного депо, чтобы обогреть и напоить чаем. Водитель остался ждать в машине, пока коммунальщики расчистят путь.