Под Харьковом спасли детей, попавших в снежную ловушку
26 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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Chevrolet Aveo попал с снежный занос в селе Корбаны Иваны (Богодуховский р-н) на грунтовой проселочной дороге.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Машина была обездвижена. Существовала угроза переохлаждения людей, среди которых были дети 5-ти, 7-ми и 10-ти лет.
Спасатели 51-й спасательной части были вызваны на помощь 25 декабря в 11:27. Добравшись места происшествия и оценив ситуацию, было принято решение транспортировать мать с детьми до пожарного депо, чтобы обогреть и напоить чаем. Водитель остался ждать в машине, пока коммунальщики расчистят путь.