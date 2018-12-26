Как расчищают дороги в Харьковской области 26 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На дорогах области работает 225 единиц техники, а в 128 населенных пунктах восстановили электроснабжение.

О том, как в регионе устраняют последствия непогоды, сообщили в Службе автомобильных дорог и АК «Харьковоблэнерго».



По информации САД в Харьковской области, по состоянию на 7 утра на дорогах региона работало 225 единиц техники и 292 рабочих.



– За сутки на дорогах государственного значения использовано 1200 м³ песчано-солевой смеси, 160 тонн соли, – рассказал первый заместитель начальника Службы автодорог в Харьковской области Сергей Пляка. – Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен, задержек в движении не было.



По словам Сергея Пляки, самая сложная ситуация сложилась на участках в районе села Нестеренки Харьковского района (трасса Киев – Харьков – Довжанский), на дороге Старый Мерчик – Краснокутск возле села Скосогоровка Богодуховского района, возле села Грушевка Купянского района (дорога Чугуев – Меловое).



– За последние сутки по области наблюдались порывы ветра до 20 м/с, толщина снега составляла 45 см. А в местах, где порывы ветра создавали переметы, толщина снежного покрова составляла до 1,2 м, – рассказал Сергей Пляка.



В течение суток электроснабжение восстановили в 128 населенных пунктах области. По данным на 6 утра, обесточенными оставались 18 населенных пунктов.



Из 109 обесточенных линий электропередачи и 963 подстанций уже подключили 101 ЛЭП и 861 подстанцию. Из почти 40 тысяч абонентов, у которых 25 декабря отключилось электричество, уже подключены 37 тысяч.