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Ученые обнаружили связь голода с... любопытством

Ученые обнаружили связь голода с... любопытством
Японские ученые установили, что физический голод тесно связан с тем же нейробиологическим процессом, который отвечает за любопытство.
Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

В первом эксперименте добровольцам показывали либо фокусы, либо фотографии еды, а потом демонстрировали лотерейный барабан. Если участник выигрывал приз, ему давали выбор: поесть или узнать секрет фокуса, а если человек проигрывал, то получал мягкий, но неприятный импульс тока.

В конце участники оценивали, что было сильнее: любопытство или чувство голода, а также выбирали, играть или еще раз в лотерею или нет.

Затем исследователи провели второй эксперимент — на этот раз любопытство провоцировалось интригующими вопросами, например: «Единственная пища, которая никогда не портится?». Играя в лотерею, добровольцы увеличивали свои шансы узнать правильный ответ. Вторым вариантом снова была еда.

Всё это время ученые сканировали мозг участников и выяснили, что во время принятия решения и в случае любопытства, и в случае голода, у людей наблюдалась большая активность в ключевой области мозга, известной как стриатум. Эта область тесно связана с мотивацией и вознаграждением.

Кроме того, когда человек принимал решение сыграть в лотерею еще раз, наблюдался большой разрыв между стриатумом и сенсомоторной корой. Ученые предполагают, что это связано со снижением риска физического воздействия.

Ученые намерены продолжить свои исследования и провести ряд других экспериментов, чтобы доказать одинаковую природу любопытства и голода.

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