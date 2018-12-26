Харьков

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Из Харькова в Полтаву проехать невозможно

Из Харькова в Полтаву проехать невозможно
В Полтавской области в связи со сложными погодными условиями с 11:00 26 декабря закрыт проезд транзитного автотранспорта (пассажирский, грузовой, частный) на дорогах государственного значения. Ограничено движение транспорта на местных автодорогах.
По поручению председателя облгосадминистрации Валерия Головко органам местного самоуправления и райгосадминистрациям нужно провести работу с населением на соответствующих территориях по удержанию от поездок на частном и пассажирском транспорте.

Руководство области обратится к «Укрзалізнице» с просьбой предоставить дополнительные поезда. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

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