Из Харькова в Полтаву проехать невозможно 26 декабря 2018 г. источник 0 0

В Полтавской области в связи со сложными погодными условиями с 11:00 26 декабря закрыт проезд транзитного автотранспорта (пассажирский, грузовой, частный) на дорогах государственного значения. Ограничено движение транспорта на местных автодорогах.

По поручению председателя облгосадминистрации Валерия Головко органам местного самоуправления и райгосадминистрациям нужно провести работу с населением на соответствующих территориях по удержанию от поездок на частном и пассажирском транспорте.



Руководство области обратится к «Укрзалізнице» с просьбой предоставить дополнительные поезда. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.