Харьковский «Политехник» почувствовал вкус победы 26 декабря 2018 г. Олег Столбецов 0 0

На минувшей неделе баскетболисты харьковского «Политехника» провели два матча чемпионата Украины в мужской Суперлиге и в одном из них одержали победу, ставшую для них уже четвертой в нынешнем первенстве.

Сначала подопечные Владимира Коваля принимали во Дворце игровых видов спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы «Черкасских обезьян». Игра должна была пройти еще в конце октября, но состоялась лишь в разгар зимы. Судьба поединка решилась в первой половине, когда харьковчане сумели создать задел, которого в итоге хватило для общей победы. Первый период завершился со счетом 27:19 в пользу «Политехника», а к большому перерыву преимущество хозяев площадки возросло до 16 очков – 53:37. Во второй половине гости попытались переломить ход игры, но сумели лишь отыграть в третьей четверти два очка и в заключительной – еще пять. Четвертая десятиминутка началась при счете 73:59, а финальная сирена зафиксировала победу харьковской команды – 94:85. Самыми результативными игроками в этой встрече стали: у харьковчан – Телджон Джамарвиус Кромер (31 очко), у гостей – Брендон Тайр Янг (19).



23 декабря в Днепре «Политехник» встречался с одноименным местным клубом и после первой четверти уверенно лидировал – 12:23. На 14-й минуте преимущество харьковчан увеличилось до 16 очков – 19:35, но хозяева площадки приложили максимум усилий, чтобы переломить ход игры. И это им удалось. На большой перерыв команды ушли при счете 34:44 еще в пользу «Политехника», но на 30-й минуте «Днепр» вышел вперед – 55:53, и с таким счетом начался заключительный период. В нем также доминировали днепряне, которые уверенно довели матч до победы – 83:68. У хозяев Александр Мишула записал на свой лицевой счет 19 очков, а в нашей команде Делван Грэм принес ей 21 очко.



С 19 очками после 15 встреч «Политехник» занимает в чемпионате шестое место. Чемпионат продолжится уже в новом году.



11 января подопечные Владимира Коваля будут принимать у себя «Химик» из Южного, что на Одесщине, с которым до этого сыграют два четвертьфинальных матча Кубка Украины, а 13 января – также дома – сразятся с БК «Одесса».