Здоровье

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Создан очень необычный датчик для отслеживания болезней: фото-факт

Создан очень необычный датчик для отслеживания болезней: фото-факт
О разработке специального датчика, способного измерять изменения в организме человека и контролировать эффективность медицинских препаратов, заявила компания IBM.
Об этом сообщает МедикФорум.

Нынешнее устройство способно следить за развитием болезни Паркинсона и близких заболеваний, но в будущем его «компетенция» расширится.

Представленный IBM специальный датчик оснащен компьютерным программным обеспечением, а его работа состоит в сборе и анализе здоровья своего владельца на основе производимых действий. Дело в том, что наши ногти постоянно изменяются из-за действий, совершаемых руками (захватов, сгибаний, разгибаний), и только приборы высокой чувствительности способны зарегистрировать происходящие изменения.

«Эта деформация обычно составляет мизерные цифры и не видна невооруженным глазом. – Констатируют исследователи. – Тем не менее, ее можно легко обнаружить с помощью датчиков тензометра».

Например, если пользователь берет что-то в руку, датчик измерит степень деформирования ногтей на этой руке. Фактически любые действия человека предоставляют прибору новые данные для дальнейшего анализа.



Более привычный способ получать такие данные состоял бы в том, чтобы прикрепить датчик к коже – чтобы фиксировать движения, а также изменения в здоровье и тонусе нервов и мышц. Но, как подчеркивают разработчики IBM, датчики, прикрепленные к коже, могут спровоцировать другие проблемы, начиная с инфекций.

В актуальной модификации ученые приклеивают датчик к ногтю. Датчик включает «умные часы», а те, в свою очередь, запускают модели машинного обучения с целью выявить тремор и другие симптомов болезни Паркинсона на их самой ранней стадии.

В IBM считают, что в будущем смогут расширить версии этого датчика, с тем, чтобы выявлять и другие заболевания в их зачаточном невидимом специалисту состоянии. О дате поступления датчика в продажу пока не сообщалось.

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