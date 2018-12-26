Создан очень необычный датчик для отслеживания болезней: фото-факт 26 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

О разработке специального датчика, способного измерять изменения в организме человека и контролировать эффективность медицинских препаратов, заявила компания IBM.