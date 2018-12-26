Харьков

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Харьковский облвоенком сообщил о ситуации набором воинов-контрактников

Харьковский облвоенком сообщил о ситуации набором воинов-контрактников
На Харьковщине в течение декабря около 170 человек стали воинами-контрактниками ВС Украины.
Об этом сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

По его словам, в Харьковской области сформировали и направили в учебные центры Вооруженных сил Украины очередную команду призывников, желающих проходить военную службу по контракту.

– Это последняя в этом году группа новобранцев общей численностью около 50 человек, - пояснил Юрий Калгушкин. - Всего же с этими защитниками Украины в декабре в армию отправилось около 170 жителей Харьковщины, 32 из которых являются участниками боевых действий.

После получения новобранцами в учебных центрах военных специальностей ребята продолжат службу в различных воинских частях.

– Отмечаю высокий моральный дух и патриотизм нынешних призывников-контрактников. Их совершенно не пугает возможность проходить службу в районе проведения ООС или в составе украинского миротворческого контингента. Из-за этого примерно 70% из них пополнили ряды Сухопутных войск, и эти воины выполняют ответственные боевые задания на Донбассе, - отметил полковник Калгушкин.

Всего же в течение 2018 года на Харьковщине более 2 тысяч человек оформили личные дела военнослужащих службы по контракту и сейчас носят погоны различных видов и родов войск Вооруженных сил Украины.

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