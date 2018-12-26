В «Харьковводоканале» одобрили инвестиционную программу 26 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Открытые обсуждения относительно внесения изменений в инвестиционную программу КП «Харьковводоканал» на 2019 год прошли в актовом зале предприятия 29 декабря.



В обсуждении приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко, директор Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям КП «Харьковводоканал» Виталий Терещенко, начальник отдела Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в Харьковской области (НКРЭКУ) Василий Безъязычный, сотрудники предприятия и харьковчане, сообщает пресс-служба горсовета.



Как сообщил Виталий Терещенко, инвестиционная программа КП «Харьковводоканал» на 2019 год предусматривает финансирование из трех источников – средства предприятия, городской бюджет, а также кредит Мирового банка реконструкции и развития, совместно с которым город реализует масштабный проект по реконструкции очистных сооружений.



Так, общая сумма инвестиционной программы на следующий год составляет 575 млн грн, из которых – 260 млн грн кредит Мирового банка. По словам Виталия Терещенко, за эти средства на предприятии будет произведено техническое переоснащение очистных сооружений на комплексе водопоставки «Донец» и хлорного хозяйства, оснащение технологическим учетом насосных станций, зонирование сетей водоснабжения, замена изношенных участков сетей водоснабжения и водоотведения, будет приобретена спецтехника и лабораторное оборудование и прочее.



– Мы в этом году подписали контракт с фирмой-победителем тендера, которая сейчас разрабатывает технический проект реконструкции очистных сооружений, и в следующем году мы вступим в активную фазу строительства. В частности, будут реконструированы сами очистные сооружения, проложены новые трубопроводы, а также на предприятии будет внедрена новая технология денитрификации – производство электроэнергии из осадка сточных вод. Проект пройдет государственную экспертизу, и мы надеемся в мае-июне получить результаты и приступить к работам, – сообщил Виталий Терещенко.



Напомним, проект «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова» рассчитан на три года. Реконструкция канализационного хозяйства позволит не только повысить эффективность работы очистных сооружений, но и решить экологическую проблему и сэкономить ресурсы энергопотребления.