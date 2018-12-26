Врач-онколог опроверг популярные мифы о причинах возникновения рака

Вот как реагирует на такие мифические теории эксперт-онколог, информирует МедикФорум
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По словам врача, многие мифы о раке связаны с реальными медицинскими фактами, но их очень сильно преувеличивают.
Миф о причинах рака:
можно заразиться. Как поясняет эксперт, заражение онкологическим заболеванием возможно только при прямой пересадке пораженных клеток от донора (МедикФорум писал о таких случаях инфицирования раком после получения реципиентами органов от больных доноров). Кроме того, к развитию рака могут давать толчок инфекции, которые заразны – такие болезни, например, вызываются вирусом папилломы человека, бактерия Helicobacter pylori.
Миф о причинах рака:
красное мясо канцерогенно. На самом деле исследования подтверждают ассоциированность с развитием рака (рака кишечника) ежедневного употребления более 100 граммов мяса или мясных продуктов. Но и в этом случае риск рака не возрастает существенно, — только лишь незначительно.
Миф о причинах рака:
стресс и недовольство способствуют раку. По словам Андрея Пылева, психологические факторы – гиперчувствительность, обидчивость, гневливость и другие – напрямую на возникновение рака не влияют. Но все это влияет на склонность к вредным привычкам и разного рода злоупотреблениям, которые, повышают вероятность онкологических заболеваний.
Миф о причинах рака:
раньше люди не болели. Пылев отмечает, что в современных условиях заболеваемость раком выглядит существенной в связи с увеличением продолжительности жизни — у 77% людей опухоли возникают после 55 лет.