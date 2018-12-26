Харьков

  • 231
    •  / 

Врач-онколог опроверг популярные мифы о причинах возникновения рака

Врач-онколог опроверг популярные мифы о причинах возникновения рака
Существует множество теорий о причинах рака, и это лишь способствует возникновению мифов вокруг данной темы.
Вот как реагирует на такие мифические теории эксперт-онколог, информирует МедикФорум.

По словам врача, многие мифы о раке связаны с реальными медицинскими фактами, но их очень сильно преувеличивают.

Миф о причинах рака: можно заразиться. Как поясняет эксперт, заражение онкологическим заболеванием возможно только при прямой пересадке пораженных клеток от донора (МедикФорум писал о таких случаях инфицирования раком после получения реципиентами органов от больных доноров). Кроме того, к развитию рака могут давать толчок инфекции, которые заразны – такие болезни, например, вызываются вирусом папилломы человека, бактерия Helicobacter pylori.

Миф о причинах рака: красное мясо канцерогенно. На самом деле исследования подтверждают ассоциированность с развитием рака (рака кишечника) ежедневного употребления более 100 граммов мяса или мясных продуктов. Но и в этом случае риск рака не возрастает существенно, — только лишь незначительно.

Миф о причинах рака: стресс и недовольство способствуют раку. По словам Андрея Пылева, психологические факторы – гиперчувствительность, обидчивость, гневливость и другие – напрямую на возникновение рака не влияют. Но все это влияет на склонность к вредным привычкам и разного рода злоупотреблениям, которые, повышают вероятность онкологических заболеваний.

Миф о причинах рака: раньше люди не болели. Пылев отмечает, что в современных условиях заболеваемость раком выглядит существенной в связи с увеличением продолжительности жизни — у 77% людей опухоли возникают после 55 лет.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 3.9584 грн
100 USD 2726.78 грн
100 EUR 3110.71 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи