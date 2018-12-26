Харьковчане остановили «Фаворит» 26 декабря 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В матчах девятого тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге Сборная Харьковской области – «Юракадемия» принимала в спорткомплексе НЮАУ имени Ярослава Мудрого команду «Фаворит» из Лубен Полтавской области и дважды одержала победу.

Наиболее сложным и драматичным получился первый поединок. В стартовом сете игра перешла в стадию на «больше-меньше», и удача улыбнулась подопечным Владимира Романцова – 29:27. Гости не дрогнули и взяли вторую партию – 21:25. Харьковчане снова с минимальным перевесом вырвали третий сет – 25:23, но четвертый остался за «Фаворитом» – 20:25.



Счет в матче стал 2:2, и судьба поединка решалась в укороченном пятом сете. Его со счетом 15:13 выиграли наши земляки – 15:13, которые и победили в матче – 3:2. Безусловно, эта игра отняла много сил у обеих команд, но, как оказалось, больше устали гости, ибо повторная игра сложилась для юристов легче. Они выиграли первую партию – 25:22, следом вторую – 25:21, а потом и третью – 25:19, победив в матче – 3:0.



Остальные поединки девятого тура завершились так: «Барком-кажаны» (Львов) – «Новатор» (Хмельницкий) – 3:0, 3:0, ВК «МХП-Винница» – «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) – 3:1, 3:2, «ШВСМ-СумГУ» (Сумы) – «Сердце Подолья» (Винница) – 0:3, 0:3. Турнирное положение после этих игр обрело следующий вид (все команды провели по 18 матчей): «Барком-кажаны» – 17 побед, 42 очка, ВК «МХП-Винница» – 15, 42, «Сердце Подолья» – 14, 39, «Новатор» – 13, 31, Сборная Харьковской области – «Юракадемия» – 11, 26, «ШВСМ-СумГУ» – 9, 12, «Фаворит» – 3, 9, «Буревестник-ШВСМ» – 2, 7.



В чемпионате наступил перерыв, связанный с участием национальной сборной Украины в отборочном турнире Евро-2019. Игры очередного, десятого тура пройдут 18 и 19 января 2019 года. В них сойдутся: «Сердце Подолья» – «Барком-кажаны», «ШВСМ-СумГУ» – ВК «МХП-Винница», «Буревестник-ШВСМ» – Сборная Харьковской области – «Юракадемия», «Новатор» – «Фаворит».