Порошенко объявил об окончании действия военного положения
26 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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Россия не отвела войска от украинских границ, однако ВСУ благодаря мерам, принятым за время военного положения, гораздо лучше готовы к внезапной агрессии.
Об этом на заседании СНБО заявил президент Украины Петр Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил о завершении действия военного положения в 10 областях страны. Заседание транслирует телеканал «Прямий»
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«Сейчас в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве», – сказал президент.