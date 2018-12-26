Политика

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Порошенко объявил об окончании действия военного положения

Порошенко объявил об окончании действия военного положения
Россия не отвела войска от украинских границ, однако ВСУ благодаря мерам, принятым за время военного положения, гораздо лучше готовы к внезапной агрессии.
Об этом на заседании СНБО заявил президент Украины Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил о завершении действия военного положения в 10 областях страны. Заседание транслирует телеканал «Прямий».

«Сейчас в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве», – сказал президент.

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