Порошенко объявил об окончании действия военного положения 26 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Россия не отвела войска от украинских границ, однако ВСУ благодаря мерам, принятым за время военного положения, гораздо лучше готовы к внезапной агрессии.