В Украине грядут масштабные проверки облгазов 27 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) инициирует проверки облгазов на соблюдение ранее принятых решений регулятора.