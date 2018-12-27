Харьков

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В Украине грядут масштабные проверки облгазов

В Украине грядут масштабные проверки облгазов
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) инициирует проверки облгазов на соблюдение ранее принятых решений регулятора.
Об этом глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила в интервью БизнесЦензору.

– Мы будем инициировать проверки. По их результатам мы можем штрафовать компании за невыполнение решения регулятора, - ответила она на вопрос о будущем облгазов и газсбытов, которые продолжают досчитывать потребителям коэффициенты компенсации за так называемые температурные затраты.

Кривенко признала, что облгазы в холодный период платят за больший объем газа, чем продают.

– Но есть такое понятие, как производственно-технологические потери (ПТО). В тарифах для операторов газораспределительных сетей (операторов ГРМ, облгазов – ред.) учтены объемы ВТВ, которые были утверждены в 2016 году. С тех пор они не изменились. Объемы ВТВ утвердило Минэнерго, - уточнила она.

– Эти суммарные предельные объемы ВТВ, включающие расчет по трем методикам, нами, как регулятором, были приняты в расчет тарифа. Поэтому, когда мы приняли решение о запрете применения коэффициентов в платежках, мы исходили из того, что эти потери потребитель уже оплатил в рамках тарифа на распределение природного газа, - добавила глава ведомства.

Ранее Гройсман анонсировал создание группы для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС), в которую войдут представители НКРЭКУ, Минэнергоуголя и Минрегионов.

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