Под Харьковом начали строить европейский курорт

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сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, строящийся комплекс — европейский экологический курорт европейского уровня. Курировать проект будут как региональные власти, так и поселковые чиновники во главе с поселковым головой С.Сусло.
Созданный туристический объект сможет удовлетворить потребности как любителей лыжного спорта, так и профессионалов. Ландшафт местности позволяет реализовать данный проект. Рядом с поселком находятся овраги, которые будут использованы как основа для канатной дороги и лыжных спусков.
Специалисты по связям с общественностью отмечают, что в данной местности есть потенциал развития, интересные туристические маршруты. Однако у туристов нет места, куда приезжать. Необходима инфраструктура, обеспечивающая людей комфортом и необходимыми условиями для пребывания, питанием, проживанием и обслуживанием.