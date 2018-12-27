Главная цель Юлии Светличной — помогать людям 27 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Юлию Светличную называют народным губернатором – она не сидит в кабинете, а идет навстречу людям, регулярно проводит выездные приемы граждан — в районах области, на промышленных предприятиях, в учебных заведениях и других учреждениях Харьковской области.