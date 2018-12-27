Главная цель Юлии Светличной — помогать людям

Юлию Светличную называют народным губернатором – она не сидит в кабинете, а идет навстречу людям, регулярно проводит выездные приемы граждан — в районах области, на промышленных предприятиях, в учебных заведениях и других учреждениях Харьковской области.
Ее цель — охватить вниманием и помочь как можно большему количеству людей.
«Электротяжмаш», ХТЗ, «Южкабель», ФЭД, театры музкомедии, русской и украинской драмы, институты монокристаллов и радиофизики, областная детская больница, вузы… За последний год руководитель области посетила десятки предприятий и учреждений, неоднократно побывала в каждом районе области и везде проводила личный прием граждан.
— Общение власти с людьми имеет большое значение: так можно ближе подойти к проблемам и как можно быстрее их решить. Именно поэтому было принято решение встречаться не в кабинетах, а на заводах, где люди работают, в громадах, где они живут, в учреждениях, где учатся дети, тренируются спортсмены, — отметила Юлия Светличная. — Так что будем и дальше приезжать на заводы, включаться в тот процесс, который требует реакции со стороны органов государственной власти, а также ставить перед руководством предприятий задачу оперативно реагировать на те трудности, которые возникают у их работников.
Соцзащита, медицинская помощь, предоставление субсидий и реабилитации — это далеко не полный перечень вопросов, с которыми жители области обращаются к губернатору. Ни одно из обращений не остается без внимания – в поддержке глава области не отказывает никому.
«Выделим максимум, чтобы помочь вашему внуку»
Материальная помощь на лечение – наверное, самая распространенная просьба, с которой люди обращаются к Юлии Светличной на личном приеме.
Владимир Легеза с 16-летнего возраста работает слесарем-сантехником, последние 15 лет – на КП «Харьковводоканал». Мужчина пережил инфаркт и инсульт, а затем — серьезную дорогостоящую операцию. Это была его единственная возможность сохранить жизнь. Сейчас он нуждается в постоянном поддержании здоровья медикаментами. За помощью слесарь пришел на личный прием к главе области, который она проводила на предприятии.
— Это была помощь на операцию. Мне установили искусственный клапан в сердце, а это ведь уже не живая ткань, а полуживая — новая «деталь» в «моторе», — поделился он.
Сотрудник «Харьковводоканала» говорит, что Юлия Светличная вошла в его положение и сразу вызвалась помочь. Ведь слесарь-сантехник Владимир Легеза зарабатывает не слишком много, хотя и любит свою работу безгранично. Каждый его рабочий день начинается с подвального помещения в многоэтажном доме. Ежедневно — от одного до десятка вызовов. Здесь он планирует свой день и обязательно проверяет, все ли инструменты собраны, чтобы быстро и своевременно устранить неисправности, которые случаются на объектах.
Он вспоминает, как работники предприятия приходили к губернатору с различными вопросами. У кого-то проблемы со здоровьем, другие хотели улучшить состояние дорог около своего дома или работы, жаловались на освещение улиц и другие бытовые проблемам.
— Юлия Александровна никого не оставила без внимания, — говорит Владимир.
«Выделим по максимуму»
В Харьковском национальном экономическом университете имени Семена Кузнеца за материальной помощью на лечение к губернатору обратилась сторож библиотечного корпуса Екатерина Сидоренко. Женщина рассказала, что ее трехлетнему внуку поставили диагноз «острый лейкоз».
— На лечение нужно более ста тысяч гривен. В отчаянии я решила обратиться к руководителю области. Может быть, Юлия Александровна как-нибудь поможет решить вопрос, — говорит Екатерина Сидоренко.
— Рассмотрим вашу проблему и выделим максимум, который только сможем, чтобы вылечить вашего внука, — заверила Юлия Светличная. — Я уже дала поручение Департаменту здравоохранения.
«Побольше бы таких женщин в правительстве»
В том, что Юлия Светличная никому не отказывает в помощи, убедилась и 62-летняя сотрудница завода ФЭД Ольга Рафальская, которая во время визита главы области на предприятие попала к ней на личный прием.
Работает Ольга с 18 лет. И все время на заводах. Профессия у нее непростая – фрезеровщик. Освоила она эту неженскую специальность еще в 1977 году – и с тех пор стоит у станка. На ФЭДе трудится 11 лет.
— Привыкла уже, справляюсь, — говорит Ольга. – В молодости, конечно, было легче, а сейчас тяжеловато, мне ведь уже 62 года.
Тяжелая работа дала о себе знать — артроз коленного сустава, проблемы с позвоночником… Четыре месяца Ольга провела на больничной койке. Невропатолог дала Ольге направление на оздоровление в санатории. Однако для ее бюджета путевка оказалась неподъемной. Два года назад женщина похоронила мужа и осталась в Харькове совсем одна — дочь и трое внуков живут в Черкасской области.
— Я принесла справку от невропатолога в профком в надежде оздоровиться за 30% от стоимости путевки. Председатель профкома Владимир Дыдик пообещал посодействовать. А через время к нам на завод приехала руководитель области Юлия Александровна Светличная. И я решила пойти к ней на прием – а вдруг поможет?
Общением с губернатором фрезеровщица осталась довольна.
— Юлия Александровна произвела на меня очень хорошее впечатление , — поделилась Ольга. — Приятная, доброжелательная, человечная. Не оторванная от жизни и проблем простых людей, как многие чиновники. Отнеслась ко мне очень участливо. Внимательно выслушала мою историю, расспросила подробности и сразу же предложила пройти полное обследование. Я легла в отделение травматологии в медкомплексе на 602-м микрорайоне, где мне совершенно бесплатно провели полный комплекс обследований. А через неделю после разговора с главой области прямо в больницу пришел представитель страховой компании и вручил мне абсолютно бесплатную путевку в санаторий «Берминводы»! Я даже сначала не поверила своему счастью…
Путевка — на 24 дня. Такое оздоровление в санатории, по словам Ольги, стоит около 15 тысяч гривен. Отдых получился незабываемым.
— Мне очень понравилось. Одна природа чего стоит. Отношение персонала – прекрасное, врач замечательный попался, — поделилась она.
А от пройденных процедур женщина просто в восторге.
— Мне особенно бассейн понравился, — улыбается она. — И массаж. Массажист — просто чудо: незрячий, но руки золотые. Мертвого на ноги поставит…
Оздоровление пошло Ольге на пользу. И сегодня она снова в полной «боевой готовности» стоит у станка.
— Дай бог здоровья Юлии Светличной. Как она помогает людям! Сразу видно – человек на своем месте, слов на ветер не бросает, — говорит она. — Я же не одна у нее на приеме была – человек 30 с нашего завода пришли к ней. И все остались довольны, всем она помогла. Я, конечно, не политик, но мне кажется, что в правительстве должно быть побольше таких женщин.
«На наш век точно хватит»
Электрогазосварщик ХТЗ Михаил Кучкин столкнулся с проблемой социально-бытового характера. Он проживает в заводском общежитии и уже десять лет не может приватизировать комнату. Опасался вообще остаться без крыши над головой. За помощью обратился к председателю ХОГА во время ее личного приема на предприятии.
— Юлия Александровна сказала, что займется решением этого вопроса с директором завода, чтобы передать общежитие в коммунальную собственность и сохранить жилплощадь за людьми, которые там прописаны, — рассказывает Михаил Кучкин.
Решение проблем сотрудников завода глава области взяла под личный контроль.
— Каждый вопрос будет отработан соответствующим департаментом облгосадминистрации, — заверила председатель ХОГА.
В ходе рабочего визита в Богодухов к руководителю области с жилищно-бытовым вопросом обратились жители одного из многоквартирных домов. И вскоре получили положительный результат.
Небольшой двухэтажный дом на 16 квартир находится почти в самом центре Богодухова. Его построили полвека назад, и с тех здесь ни разу не было пор капитального ремонта, как впрочем, и канализации. На очистку выгребной ямы жителям ежемесячно приходилось тратить до полутысячи гривен.
— Когда уже дошло, как говорится, до ручки, мы стали обращаться во все коммунальные предприятия и везде говорили, что денег нет. А потом обратились к руководителю области Юлии Светличной, и при ее поддержке нам предоставили средства, — поделилась радостью жительница дома Зинаида Нарядная.
На ремонт дома и придомовой территории из областного бюджета было выделено четверть миллиона гривен.
— Нас подключили к централизованной канализации, заасфальтировали дорогу, поставили новые двери и окна. У нас сейчас тепло и уютно в подъездах. Появился новый стадион, — рассказывает Зинаида Нарядная. — Мы хотим выразить большую благодарность Юлии Александровне за поддержку, потому что понимаем – если бы не она, всего этого не было бы.
— Впервые за все время в нашем доме сделали ремонт. Раньше как было? Побелили — и считается, что провели ремонт. А это уже сделано надолго века. На наш век точно хватит, — говорит жительница дома Лариса Кондратенко.
В следующем году дорога будет отремонтирована
Глава области помогает людям и в решении вопросов с общественным транспортом и ремонтом дорог.
Диспетчер Харьковского национального экономического университета имени С. Кузнеца
Елизавета Севрюкова на личном приеме, который Юлия Светличная проводила в вузе, посетовала, что каждый день приходится ездить на работу из Змиева в маршрутке без отопления. А ждать транспорта люди порой вынуждены по 40 минут.
— Полтора часа находиться в заледеневшем автобусе, который не отапливается, очень тяжело, — рассказывает она. — Губернатор ответила, что вопрос будет решаться. По крайней мере в час пик добавят количество автобусов, и время ожидания сократится с 40 минут до 20. Также будут проведены технические работы, чтобы автобусы отапливались и отвечали технике безопасности.
Главный механик ХНЭУ им. С. Кузнеца Владимир Челенко, который работает в вузе почти двадцать лет, пожаловался губернатору на состояние дороги вблизи поселков Ольховка и Сороковка.
— На легковой машине проехать очень трудно. И автобусы переполнены. Поэтому просьба была к губернатору – помочь в решении вопроса с восстановлением дороги, — говорит Владимир Челенко. — Получил положительный результат, очень доволен.
Юлия Светличная заверила, что в следующем году эта дорога обязательно будет включена в план ремонта.
– В этом году в сфере ремонта дорог мы очень много сделали. На Купянск есть дорога, на Изюм, на Сумы. Мы добились того, что в государственном бюджете отдельной строкой заложено финансирование на ремонт, а по сути строительство дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград, – сказала Юлия Светличная. – Такие дороги, как на Купянск, Изюм и Сумы, должны быть по всей территории области. Единственное, что мешает, – это недостаток время. Дороги в таком состоянии, что их невозможно просто подремонтировать, иногда приходится начинать с нуля. Поэтому продолжим уделять внимание и центральным, и местным дорогам, по коммунальным будем сотрудничать с местными советами. Ваше направление уже взято в работу – начало положено. В следующем году эта дорога обязательно будет включена в план ремонта.
Люди связывают с Юлией Светличной свое будущее
Юлия Светличная уверяет, что по-прежнему будет выезжать на предприятия и общаться с трудовыми коллективами, выяснять, какие вопросы есть у жителей Харьковской области, и включаться в организацию разрешения проблем.
— Мы продолжаем встречаться с людьми там, где они работают, учатся и живут. Так можно быть ближе к людям и решать их проблемы оперативно, — говорит глава области. — У граждан накопилось много проблем, требующих вмешательства властей. Ни один из озвученных вопросов не останется без внимания. Там, где нужно оперативно реагировать, специалисты департаментов ХОГА присоединятся и сделают все возможное.
Она отметила, что на следующий год на помощь людям в областном бюджете заложили пятьдесят миллионов гривен.
— Это в три раза больше, чем в этом году, — отметила губернатор. — Благодаря этому помощь смогут получить еще больше жителей региона.
По словам политолога Игоря Полищука, Юлия Светличная – не кабинетный руководитель, а народный губернатор, который знает о проблемах людей не понаслышке и налаживает системную работу с гражданами. Именно поэтому люди связывают с ней свое будущее.
— Она постоянно проводит прием граждан, выезжает в районы области, коммуницирует с людьми. Не ждет их в кабинете – а сама идет навстречу, — говорит он. — Все это идет в копилочку народного доверия, народной популярности Юлии Светличной. — И нужно отдать должное, что она правильно расставляет приоритеты в своей деятельности. И этот современный стиль лидерства приносит свои плоды. Люди связывают с ней будущее.