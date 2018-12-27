Харьков

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Ремонт детских заведений на Харьковщине продолжается

Ремонт детских заведений на Харьковщине продолжается
Ремонт детских заведений на Харьковщине продолжается На Харьковщине продолжают восстанавливать детские заведения.
Так, в Чугуевском районе, в Эсхаровском дошкольном учреждении полностью отремонтировали группу детского сада, а в Каменной Яруге дополнительную группу организовали с нуля. И все это удалось воплотить в жизнь при поддержке главы области Юлии Светличной.

В детской группе Эсхаровского дошкольного учебного заведения – хороший ремонт и современная мебель. Но так было не всегда. Раньше дети спали на раскладушках. Теперь эта проблема решена. Трехэтажные кроватки легко разбираются и складываются в небольшие шкафы.

Кроме того, по словам заведующей Эсхаровского дошкольного учебного заведения Елены Слабинской, в корпусах детского сада заменили все окна на энергосберегающие и полностью перекрыли почти 250 квадратных метров крыши.

В детском саду в поселке Каменная Яруга раньше была всего лишь одна группа на 20 ребятишек, и мест катастрофически не хватало. Поэтому была острая необходимость в создании еще одной группы. При поддержке главы области Юлии Светличной это удалось воплотить в жизнь.

– Из помещения, которое было непригодно для эксплуатации, получился очень классный зал, зал, который радует глаз, – рассказывает директор Каменно-Яружского УВК Сергей Сазонов.

Новую группу посещают 26 детей. Для них здесь созданы все условия – уютная спальная комната и большой зал для игр.

– Такого внимания к образовательной сфере со стороны власти, как сейчас, не было никогда, –  говорит начальник отдела образования Чугуевской райгосадминистрации Татьяна Белевцова.

По ее мнению, за последние несколько лет сделано больше, чем за все годы независимости.

Напомним, создание современных условий для обучения детей и обновление дошкольных учреждений в области находится под личным контролем Юлии Светличной.

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