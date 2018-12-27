Ремонт детских заведений на Харьковщине продолжается 27 декабря 2018 г. Юлия Котелевская 0 0

На Харьковщине продолжают восстанавливать детские заведения.

Так, в Чугуевском районе, в Эсхаровском дошкольном учреждении полностью отремонтировали группу детского сада, а в Каменной Яруге дополнительную группу организовали с нуля. И все это удалось воплотить в жизнь при поддержке главы области Юлии Светличной.



В детской группе Эсхаровского дошкольного учебного заведения – хороший ремонт и современная мебель. Но так было не всегда. Раньше дети спали на раскладушках. Теперь эта проблема решена. Трехэтажные кроватки легко разбираются и складываются в небольшие шкафы.



Кроме того, по словам заведующей Эсхаровского дошкольного учебного заведения Елены Слабинской, в корпусах детского сада заменили все окна на энергосберегающие и полностью перекрыли почти 250 квадратных метров крыши.



В детском саду в поселке Каменная Яруга раньше была всего лишь одна группа на 20 ребятишек, и мест катастрофически не хватало. Поэтому была острая необходимость в создании еще одной группы. При поддержке главы области Юлии Светличной это удалось воплотить в жизнь.



– Из помещения, которое было непригодно для эксплуатации, получился очень классный зал, зал, который радует глаз, – рассказывает директор Каменно-Яружского УВК Сергей Сазонов.



Новую группу посещают 26 детей. Для них здесь созданы все условия – уютная спальная комната и большой зал для игр.



– Такого внимания к образовательной сфере со стороны власти, как сейчас, не было никогда, – говорит начальник отдела образования Чугуевской райгосадминистрации Татьяна Белевцова.



По ее мнению, за последние несколько лет сделано больше, чем за все годы независимости.



Напомним, создание современных условий для обучения детей и обновление дошкольных учреждений в области находится под личным контролем Юлии Светличной.