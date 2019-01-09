Сайт-агрегатор Metacritic, собирающий отзывы о телевизионных шоу, составил список из 20 лучших сериалов, вышедших в 2018 году.

Первое место занял итальянский сериал «Моя гениальная подруга», исполнительным продюсером которого выступил Паоло Соррентино. Действие первого сезона разворачивается в Неаполе 1950-х годов. Зрителям рассказывают о дружбе главной героини Элены с дочерью сапожника Лилой.

На втором месте оказался «Барри» — сериал о неудачливом киллере, который внезапно увлекается актерским мастерством и начинает задумываться о смене профессии. За эту работу Билл Хейдер получил награду «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале».

На третьем месте — шоу «Убивая Еву», сценарий к которому написала Фиби Уоллер-Бридж — актриса, известная по фильмам «Железная леди» и «Прощай, Кристофер Робин». Адаптация книг Люка Дженнингса рассказывает историю аналитика британской службы безопасности Сандры О, которая охотится на наемную убийцу Вилланель.

Четвертую позицию заняло шоу на тему современной американской медиасреды «В свободном улете». Пятое место досталось сериалу «Возвращение домой» с Джулией Робертс в главной роли.

В десятку также включили такие проекты, как «Соболезную вашей утрате», «Конец ***го мира», «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Черная молния».