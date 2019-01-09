Американские ученые пришли к выводу, что высокий уровень употребления сладких напитков способствует увеличению риска развития хронической болезни почек (ХБП).

В исследовании, начавшемся в 2000-2004 годах, приняли участие 3003 человека, которые заполняли опросник пищевого поведения, в котором указывали, какую еду они употребляют и как часто. За состоянием здоровья добровольцев следили в течение девяти лет. За это время у 185 участников (шесть процентов) развилась хроническая болезнь почек.

Оказалось, что у тех, кто чаще употреблял содовую и подслащенные фруктовые напитки, риск заболевания значительно повышался. При этом у трети участников, которая потребляла эти продукты больше остальных, вероятность хронической болезни почек увеличивалась на 61 процент.

Ученые также обнаружили, что на заболеваемость ХБП влияет употребление воды. Однако такой результат исследователи объясняют тем, что испытуемые, возможно, имели в виду ароматизированную и подслащенную воду. К сожалению, данные не включали информацию о марках и типах бутилированной воды.