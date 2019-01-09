Транспортный терминал на Московском проспекте возле станции метро "Индустриальная" начал работать в тестовом режиме.Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Работы на терминале еще не закончены. Их продолжат в этом году и в этом же году планируется полноценный запуск терминала.
Как сообщил портал "Харьков транспортный", на терминал заезжают городские и пригородные автобусы, проходящие по Московскому проспекту возле станции метро "Индустриальная", а также разворачивавшиеся на кольце со стороны улицы Мира.
Для справки. Строительство транспортного терминала возле станции метро "Индустриальная" началось в 2017 году. Он расположен на южной стороне Московского проспекта между метро и улицей 12-го Апреля, напротив железнодорожной платформы "Лосево-2". Предполагается, что терминал будет обслуживать не только автобусные, но и троллейбусные маршруты.