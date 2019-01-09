При крушении сухогруза у берегов Турции 7 января погиб 30-летний житель Харькова.Список моряков сухогруза опубликовал журналист Андрей Клименко. Четверых из них - Руслана Бодника, Владимира Овдиенко, Ростислава Вязовского и Дмитрия Крепеца - спасти не удалось.
Как стало известно из страниц моряков в социальных сетях, погибший Руслан Бодник - житель Харькова. В профиле 30-летний мужчина указал, что окончил Одесскую морскую академию. На затонувшем судне погибший был вторым помощником капитана.
У Руслана Бодника остались жена и двое дочерей.