Мошенники завладели семенами подсолнечника на сумму 3 миллиона гривен.

Установлено, что в течение 2017-2018 годов четыре участника группировки мошенническим путем присваивали семена подсолнечника из двух фермерских хозяйств Харьковской области. Пострадавшим нанесен материальный ущерб на общую сумму 3 миллиона гривен.Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.