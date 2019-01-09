В ближайшие двое суток в Харькове и области ожидается мокрый снег.

10 января: облачная погода. Ночью небольшой снег. Днем снег, мокрый снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.11 января: облачная погода. Снег, мокрый снег, на юге области с дождем; ночью обильные осадки, метель, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.