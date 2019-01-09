Из трех матчей чемпионата Украинской хоккейной лиги, намеченных на конец 2018 года и начало 2019-го харьковское «Динамо» сыграло только два и в обоих потерпело поражения.

Не состоялась 27 декабря встреча в Кременчуге с одноименным местным хоккейным клубом. Еще накануне этой даты на Полтавщине резко ухудшилась погода, регион занесло снегом, что привело к закрытию автомобильных трасс. В связи с этим УХЛ перенесла дату матча на 17 февраля.А 29 декабря в Белой Церкви подопечные Александра Куликова играли с местным «Белым барсом». Эта игра для харьковчан сложилась неудачно и завершилась со счетом 8:3 в пользу «Белого барса».Программу 2019 года в чемпионате УХЛ открывала встреча 27-го тура «Донбасс» – «Динамо», которая состоялась 3 января в Дружковке. Судьба поединка решилась в заключительном периоде, когда хоккеисты «Донбасса» забили две шайбы, установив итоговый счет 5:2 в свою пользу.Набрав в 26 матчах 15 очков, «Динамо» по-прежнему находится на пятой строчке турнирной таблицы. От идущего четвертым «Белого барса» харьковских хоккеистов отделяют 12 очков.9 января в Киеве харьковчане встретятся с аутсайдером – местными «Ледяными волками». А в субботу, 12 января, «Динамо» на арене «Салтовский лед» сразится с лидером чемпионата – херсонским «Днепром».