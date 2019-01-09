В среду, 9 января, в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает корреспондент ТСН, который находится на Фанаре. В течение нескольких дней томос вернется в Украину.Таким образом, документ вступил в силу и официально положил начало Православной церкви Украины. Украинская церковь получит пятнадцатое место в диптихе поместных церквей.15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил свиток томоса 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал томос днем ранее.7 января митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.