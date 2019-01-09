Ремонт и реконструкция дорог, возрождение предприятий, восстановление больниц, школ и учреждений культуры – о достижениях Харьковщины за минувший год рассказала в программе «Комментарии» на телеканале Р1 советник председателя Харьковской областной госадминистрации Мария Андреас.

«Закрепляем каждую позицию, которая нами достигнута»

Харьков стал международной площадкой

Рабочие специальности очень востребованы

Люди должны жить комфортно

В 2018 году на Харьковщине отремонтировали 1004 дороги

«Без культуры мы высоко не взлетим»

Минувший год был очень удачным

— Действительно, Харьковщина уже который год лидирует в рейтингах, которые формирует Кабинет министров Украины. В частности, Юлия Светличная, единственная среди губернаторов, входит в топ-100 влиятельных людей Украины. Среди влиятельных женщин страны она – в первой пятерке. А когда руководитель грамотно расставляет приоритеты развития, четко формирует внутреннюю повестку дня и внешнюю коммуникацию области – тогда есть результат.Только в 2016 году область стала выходить из пике, в котором оказалась в 2014-м, – удалось стабилизировать ситуацию, добиться роста, и сейчас мы закрепляем каждую позицию, которая нами достигнута.— В 2014 году на предприятия Харьковской области негативно повлиял разрыв связей с Российской Федераций, потому что большинство из них были ориентированы на кооперацию с российскими компаниями. В 2015 году удалось немного стабилизировать ситуацию. С 2016 года удалось привлечь инвесторов, покупателей. И на сегодняшний день уже 77% предприятий работают с прибылью. Наблюдается рост машиностроения и промышленности в целом. Развиваются наукоемкие производства – и на этом сделан акцент. У нас есть цепочка из трех звеньев – образование, наука и производство, что позволяет формировать наукоемкое производство. И это залог того, что Украина имеет шансы развиваться не как сырьевая колония, а как самостоятельное государство. Мы можем генерировать то, что будет востребовано в мире.Поскольку в Харькове промышленность, машиностроение являются основой и социальной гарантией для большинства населения, то программа ХОГА заключалась в том, чтобы максимально поддерживать бизнес и помогать ему развиваться. Привлекаются иностранные партнеры, инвесторы, даются гарантии для зарубежных компаний. Мы проводим международные форумы, куда приглашаем иностранные делегации, и ХОГА выступает гарантом для подписания большого количества контрактов. И на сегодняшний день на Харьковщине самый высокий в стране показатель занятости и самый низкий уровень безработицы.— Безусловно, люди видят, что власть открыта. Юлия Александровна никогда не остается в стороне – на каждом предприятии, где она бывает, всегда идет к людям, интересуется, чем они живут, проводит личный прием граждан. Сотрудники могут прийти к ней с разными вопросами, касающимися города, области, социальных или бытовых проблем – она всегда готова оказать помощь.Государство, конечно, не может вмешиваться в частный бизнес. Но многие контрагенты опасаются подписывать контракты с неизвестными им украинскими компаниями. И здесь государство может выступить гарантом, посредником. Мы можем включать в состав делегаций международных форумов представителей бизнеса, руководителей предприятий. Мы можем приглашать их на международные форумы, которые проводятся в Харькове. Можем устраивать коммуникацию в виде круглых столов с иностранными делегациями, которые приезжают в Харьков.А Харьков сейчас действительно стал международной площадкой – за последние три года область посетили более 700 иностранных делегаций. Это небывалое количество для любого региона Украины.— И контракты, подписанные в ходе этого мероприятия, позволят в ближайшие годы обеспечить занятость предприятий. А это рабочие места, достойные зарплаты сотрудников.— Безусловно. Бывают спорные случаи, и чтобы не допустить негативных моментов, в области работает антирейдерский штаб, который помогает защитить права фермеров. Областная администрация постоянно находится в контакте с фермерскими хозяйствами, оказывает помощь в транспортировке, логистике, организационных вопросах. Фермеры, в свою очередь, являются инвесторами ряда социальных проектов, которые реализуются в районах.— Действительно, рабочие специальности сейчас очень востребованы. В связи с этим мы переориентировали часть центров профобразования. Сейчас они переоснащаются, чтобы будущие специалисты обучались на современном оборудовании. Буквально недавно мы открыли цех в обновленном центре профобразования в Изюме, где ребята смогут учиться на новых чешских станках.— Думаю, да. Один из приоритетов, обозначенных Юлией Александровной, — Харьковщина без окраин. Смысл в том, что и в областном центре, и в отдаленных районах люди должны жить комфортно. И сейчас эти задачи реализуются. За два года у нас открыто 57 новых детских садов – это небывалая цифра, учитывая что за 25 лет независимости Украины ничего подобного не происходило. Такого уровня школ, который я видела в районах области, можно пожелать и городу. Особенно когда отремонтирована дорога, когда в селе нормальная больница, хороший садик. И туда пойдут инвесторы. Я уверена – все еще впереди. Сейчас мы закладываем базу для развития, а результаты увидим через несколько лет. Это то, что нужно было делать еще в 1991 году.– В 2018 году на Харьковщине отремонтировано 1004 дороги – это 300 км трасс государственного значения и местные дороги. Даже при подготовке к Евро-2012 не наблюдалось таких объемов ремонтных работ.Да, сейчас вкладываются колоссальные средства в ремонт дорог, поскольку те, что построены в 50-60 годах прошлого века, не рассчитаны на нынешнюю грузоподъемность автомобилей. Они износились уже до самого основания. И во многих ситуациях пришлось по сути прокладывать новую трассу.В наступившем году начнутся работы на проблемной дороге Лозовая - Павлоград, которая давно нуждается в ремонте. И Юлия Светличная добилась, чтобы в государственном бюджете отдельной строкой была заложена сумма для ее восстановления. В ходе ремонта предусмотрено строительство объездной дороги в Лозовой.— Главой области поставлена очень амбициозная планка: если кто-то должен быть первым, то почему не мы! И это наш девиз. В развитии культуры в том числе.Завершается реконструкция филармонии – памятника архитектуры, памятника истории. Среди особенностей восстановленного старого зала филармонии будет «мобильная» оркестровая яма, которую можно поднимать и опускать, а также «ракушка», фокусирующая звук.К сожалению, культурная сфера всегда финансировалась по остаточному принципу. В театре оперы и балета после получения статуса национального восемь лет ждали надбавки. Юлия Светличная добилась, чтобы люди получали заслуженную заработную плату. Также с нынешнего года коллективы всех театров и концертных учреждений, которые находятся в подчинении областного совета и имеют статус академических, по инициативе губернатора получат 30%-ную надбавку к зарплате.Кроме того, в 2018 году было отремонтировано более 200 домов культуры и творчества разных уровней. Выделяются деньги на приобретение музыкальных инструментов.В театре им. Пушкина отремонтирована входная группа, в театре музкомедии заменены кресла в зрительном зале. В нынешнем году замена кресел и ремонт крыши планируется в театре им. Шевченко.Культура – в приоритете у областной власти. Без культуры мы высоко не взлетим – это те крылья, которые позволят двигаться вперед.— Безусловно, минувший год был успешным. И один из основных позитивов для меня – в том, что наконец-то в области появилась надежда. Мы очень много ездим по районам, общаемся с людьми, и я вижу, что они смотрят совершенно по-другому на то, что происходит. 20 лет они наблюдали, как рушится то, что было когда-то построено. А сейчас у них загорелись глаза – они видят, как строится новая жизнь — создаются и восстанавливаются детские сады, появляются современные школы. Есть на Харьковщине населенные пункты, куда губернаторы раньше вообще никогда не заглядывали. А Юлия Светличная приезжает, общается, лично все контролирует. И люди уже по-другому смотрят на ситуацию. Видят, что есть руководитель, которому они могут доверять, и верят, что область будет развиваться.