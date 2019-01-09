Баскетболисты харьковского «Политехника» в бескомпромиссном четвертьфинальном двухматчевом противостоянии с «Химиком» из Южного Одесской области сумели одержать победу с перевесом в одно очко и второй год подряд вышли в полуфинал розыгрыша Кубка Украины среди мужских команд.

Первую встречу соперники проводили в Харькове. Подопечные Владимира Коваля уверенно выиграли с перевесом в 15 очков — 87:72. Таким образом, баскетболисты «Химика» перед повторной игрой, проходившей 5 января в Южном, оказались хоть и перед очень сложной, но вполне разрешимой по баскетбольным меркам проблемой. Чтобы выйти в полуфинал, им нужно было дома обыгрывать харьковчан с разницей в 16 очков. Но воодушевленные домашней победой политехники сдаваться именитому сопернику отнюдь не собирались. И хотя встречу со счетом 90:76 выиграл «Химик», победу по сумме двух встреч (163:162) одержал «Политехник» и вышел в полуфинал.Решающая фаза розыгрыша Кубка Украины пройдет в формате «финала четырех», куда, кроме харьковчан, вышли днепровский «Днепр» и БК «Одесса». А вот судьбу противостояния «Черкасских обезьян» и столичного «Киев-баскета» решит директорат ФБУ: черкасчане, выигравшие дуэль по сумме двух матчей, нарушили в ходе второй игры регламент турнира, выпустив на площадку одновременно четверых легионеров. «Киев-баскет» подал протест, который будет рассмотрен в ближайшее время.