Группа исследователей из Нидерландов, Германии и США решила установить, можно ли унаследовать долгожительство от родителей и пращуров.

Об этом сообщает МедикФорум.Наука пока не может дать точно ответа на вопрос, существуют ли гены, определяющие продолжительность жизни, и в частности, долголетие – пока что ученые только полемизируют о том, передается ли долгожительство по наследству.«Только наиболее долгоживущие 10% людей достоверно передают склонность к долгожительству и своим детям. Она не зависит от пола или каких-либо социальных факторов, однако суммируется при наследовании от разных родственников», - опубликовал вердикт специалистов написавший об их исследовании журнал Nature Communications.Для подсчетов наследуемости склонности к долгожительству ученые использовали две независимые базы данных, из США (Utah Population Database) и Голландии (LINKing System for historical family reconstruction). Объектом научного внимания стали полные семьи из трех поколений: исследователи рассматривали показатели длины жизни человека второго поколения, его родителей и его детей, и корреляцию между величиной их жизней.В результате специалисты пришли к выводу о том, что долгожительство может передаваться по наследству, - но при совпадении специфических условий. В частности, по их словам, склонность к долголетию передают своим детям так называемые «верхние» долгожители – порядка 10% людей, которые живут дольше всех среди долгожителей. У их детей шансы прожить долгую жизнь увеличиваются на 30%. На этом все.«Полученные нами данные могут стать примирением спора о наследуемости долгожительства. Да, оно наследуется, но не всеми», - резюмировали авторы проекта.Они добавили, что у человека тем больше вероятности оказаться долгожителем, чем больше у него родственников-долгожителей: родителей и их братьев и сестер (то есть, дядюшек и тетушек).