В «Укрпоште» предупреждают о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений из-за сложных погодных условий в ряде областей Украины.

Об этом говорится в сообщении компании."В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областей", - информируют в госкомпании.При этом в "Укрпоште" подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.