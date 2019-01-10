Украине нужно сделать многое для вступления и в НАТО, и в ЕС, считает глава МИД.

Украине будет легче стать членом НАТО, чем полноправным членом Европейского союза, считает глава украинской дипломатии Павел Климкин, добавив, что вступление в Североатлантический альянс является вопросом среднесрочной перспективы.– В НАТО, конечно, проще, так как это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Что касается Европейского Союза, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будет выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу, - сказал Климкин в Киеве.– Нам необходимо продолжить изменения в этой стране. Речь идет не просто о реформах, а о фундаментальных изменениях в этой стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО, - отметил министр.