В январе-марте в райвоенкоматы пригласят около 7,5 тысячи юношей 2002 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Как отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин, пока в военкоматах наблюдается довольно малое число допризывников, но организованно и массово юноши будут прибывать после 14 января, когда закончатся зимние каникулы.- Прошу всех будущих защитников Украины, родившихся в 2002 году, по повестке своевременно прибыть в РВК, чтобы пройти медицинский осмотр, пообщаться с психологами, заполнить необходимые документы и т.д. Напомню, что это важное общегосударственное мероприятие. Поэтому относиться к нему надо с ответственностью, чтобы потом не возникало никаких проблем, - отметил офицер.В ходе приписной кампании традиционно будет проводиться разъяснение относительно возможности обучения молодых людей в военно-учебных заведениях. По предварительным данным, в этом году стать курсантами уже планируют несколько сотен юных патриотов из Харьковщины.- К этому времени в каждом райвоенкомате составлен план-график приема допризывников, чтобы избежать больших очередей у кабинетов. С этими сроками прибытия мы ознакомили директоров школ и колледжей. Также мы предусмотрели перевозку ребят транспортом из отделенных уголков региона. Отмечаю большую помощь с материально-техническим обеспечением со стороны местных органов самоуправления, - пояснил заместитель военного комиссара Харьковского ОВК Александр Томашевский.Напомним, в 2018 году на Харьковщине приписке при районных (городских) военкоматах подлежало около 8,5 тысячи человек, а в позапрошлом году - примерно 9 тысяч.