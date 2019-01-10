Спустя более трех месяцев после страшного убийства девушки в Харьковской области оперативники так и не установили личность преступника.

Об этом сообщает Нарком.В рамках расследования убийства 15-летней учащейся Харьковского архитектурно-строительного колледжа Алисы Онищук, произошедшего в лесополосе между поселками Покотиловка и Бабаи, сыщики проделали беспрецедентный объем работы. Проверены тысячи соединений мобильной связи, опрошены сотни людей, изучены долгие часы видеозаписей с видеорегистраторов и камер наружного видеонаблюдения. Однако маньяк, оставивший достаточно много «зацепок», так и не найден.Как выяснили журналисты, сейчас полицейские получили паспортные данные всех бывших одноклассников убитой девушки. Следователи считают, что полученная информация поможет им выйти на след жестокого убийцы, который лишил жизни Алису.