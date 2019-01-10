Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине.

По данным спасателей, в четверг, 10 января, в южных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели.В Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области - сильный снег.11 января в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/с.В центральных и восточных областях прогнозируют мокрый снег и дождь, местами гололед.В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя.