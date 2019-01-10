Вопрос о повышении тарифов на проезд в электротранспорте и метрополитене исполком Харьковского горсовета рассмотрит 6 февраля.

Об этом сообщили в горсовете.О том, что в Харькове может быть увеличена стоимость проезда, сообщил 26 декабря городской голова Геннадий Кернес. По его словам, причина возможного подорожания - повышения цен на электричество и минимальной заработной платы сотрудников предприятий.В конце декабря в мэрию обратились руководители КП "Горэлектротранс" и КП "Харьковский метрополитен" с просьбой согласовать новые тарифы. Так, стоимость проезда в трамваях и троллейбусах планируют увеличить до 6 грн. за одну поездку (сейчас - 4 грн.), в метро - до 8 грн. (сейчас - 5 грн.).Напомним, что последний раз цена на проезд в харьковском транспорте поднимались весной 2018 года. Так, с 1 марта проезд в городских маршрутках в среднем подорожал на 1 гривну (подорожание составило 25-50 копеек, а где-то 1,50 грн.). А через неделю повысилась стоимость проезда в трамваях и троллейбусах, а также метро.