В четверг, 10 января, в пяти районах Харькова частично не будет холодной воды. Об этом информирует пресс-служба КП "Харьковводоканал".

По данным коммунальщиков, неудобства будут испытывать жители Немышлянского, Киевского, Новобаварского, Холодногорского, Индустриального и Шевченковского районов. В последнем пройдут наиболее массовые отключения: там без воды останутся 28 улиц и пять многоквартирных домов (частично). Ликвидировать неисправности на большинстве объектов в КП обещают к 20:00.С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте "Харьковводоканала".