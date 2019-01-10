В декабре 2018 года площадь антарктического морского льда сокращалась на 253 тысячи квадратных километров в день, что существенно быстрее, чем в среднем для этого месяца.

Скорость потери льда также установила рекорд за всю историю спутниковых наблюдений. Об этом сообщает Корреспондент.По состоянию на 1 января 2019 года площадь антарктического морского льда снизилась до 5,47 млн квадратных километров. Это рекордный минимум для этой даты за 40 лет спутниковых наблюдений.По прогнозам Национального центра информации по снегу и льду США (NSIDC), за летний сезон таяния льда его площадь может обновить и рекорд годового минимума.По данным ведомства, на 1 января площадь морского льда в Антарктике была на 30 тысяч квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного 1 января 2017 года, и на 1,88 млн квадратных километров меньше среднего показателя за 1981-2010 годы.Специалисты также отмечают, что площадь ледового покрова океана в Антарктике очень сильно колеблется. В 2007 и 2014 годах были, напротив, зафиксированы максимумы декабрьской площади льда. Поэтому на данный момент говорить о какой-либо тенденции в изменении ледового покрова Антарктики в результате изменения климата нельзя.Причины настолько резкого сокращения площади льдов в этом году пока неясны. NSIDC сообщает, что из-за приостановки работы федеральных ведомств в США, им недоступны привычные источники данных об атмосферных условиях в регионе.