В декабре 2018 года площадь антарктического морского льда сокращалась на 253 тысячи квадратных километров в день, что существенно быстрее, чем в среднем для этого месяца.Скорость потери льда также установила рекорд за всю историю спутниковых наблюдений. Об этом сообщает Корреспондент.
По состоянию на 1 января 2019 года площадь антарктического морского льда снизилась до 5,47 млн квадратных километров. Это рекордный минимум для этой даты за 40 лет спутниковых наблюдений.
По прогнозам Национального центра информации по снегу и льду США (NSIDC), за летний сезон таяния льда его площадь может обновить и рекорд годового минимума.
По данным ведомства, на 1 января площадь морского льда в Антарктике была на 30 тысяч квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного 1 января 2017 года, и на 1,88 млн квадратных километров меньше среднего показателя за 1981-2010 годы.
Специалисты также отмечают, что площадь ледового покрова океана в Антарктике очень сильно колеблется. В 2007 и 2014 годах были, напротив, зафиксированы максимумы декабрьской площади льда. Поэтому на данный момент говорить о какой-либо тенденции в изменении ледового покрова Антарктики в результате изменения климата нельзя.
Причины настолько резкого сокращения площади льдов в этом году пока неясны. NSIDC сообщает, что из-за приостановки работы федеральных ведомств в США, им недоступны привычные источники данных об атмосферных условиях в регионе.