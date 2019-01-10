Российский пропагандист, политолог Михаил Синельников-Оришак заявил, что Украина должна уменьшиться в размерах, утратив свои нынешние границы.

Свою позицию озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", передает "Обозреватель".В частности, Синельников-Оришак назвал Украину "вечным врагом России, которого необходимо ставить на место"."Мы им позволяем многое из побуждений: "Братья! Ну как? Ну между лейкоцитами и эритроцитами у нас вся разница, кровь то вроде одна". Та задолбали эти братья! Мы позволяем им наглеть. Любое хамство должно решительно пресекаться, как произошло в проливе (Керченском). Я считаю, что это враждебное государство нам было изначально. Оно должно обязательно остаться, в других границах, оно должно скукожиться самостоятельно. Все сами! И вот на это все должно работать", - сказал он.Его также поддержала скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева, которая согласилась с тем, что "братья действительно задолбали" россиян.