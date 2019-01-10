Тела убитых в Харькове турецких студенток сегодня, 10 января, отправят на родину.

Об этом пишет NewsRoom со ссылкой на почетного консула Турции Владимира Белого.- Папа Зейнеп, а также мама, тетя и дядя Йилдыз Букет прибыли в Харьков в понедельник. Все это время мы пытались оказать им всевозможную поддержку, чтобы хоть как-то облегчить боль семей девушек. Они идут на уступки и благодарны украинской стороне за прием, - рассказал дипломат.Тела двух 20-летних студенток медфакультета Харьковского национального университета им. Каразина Букет Йылдыз и Зейнеп Хусюнбей были обнаружены 3 января в съемной квартире на ул. Валентиновской. У обеих девушек было перерезано горло. Подозреваемого задержали в Стамбуле, он признал свою вину и сейчас находится под стражей.