Глава Харьковщины Юлия Светличная заняла первое место в рейтинге ответственности среди глав облгосадминистраций.

Новые детские сады

Инклюзивно-ресурсные центры в каждом районе

Поддержка медицинских учреждений

Люди ждут политиков, отвечающих за свои слова

Лидерство с большим отрывом

По подсчетам экспертов аналитического портала «Слово и дело», которые путем мониторинга данных и выполненных обещаний определяют уровень ответственности отечественных политиков и должностных лиц, глава ХОГА Юлия Светличная занимает первую позицию, выполнив 84% своих публичных обязательств. Долгосрочные проекты – в процессе выполнения. Невыполненных обещаний нет.



С большим отрывом от главы Харьковской области на втором месте в рейтинге с 73% выполненных и шестью невыполненными обещаниями расположился руководитель Днепропетровской области Валентин Резниченко. Замыкает тройку председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль (64%). В нижней строчке рейтинга — глава Херсонской области Андрей Гордеев (33%).

По данным портала «Cлoвo и дeлo», который oпyбликoвaл данные eжегoдного мoнитopинга выпoлненных oбещаний пoлитикoв зa 2018 гoд, председатель ХОГА лидирует с рекордным показателем – 84%. До сих пор таких результатов не показывал ни один из губернаторов.В погоне за популярностью многие политики и чиновники всех уровней любят раздавать обещания, но зачастую забывают об уровне личной ответственности за свои слова. Юлия Светличная – руководитель новой формации, и ее кредо: «Сказано – сделано!». Она работает системно, решает вопросы комплексно и, находясь в тесном контакте с народом, выполняет все свои обещания.— Светличная ломает укоренившиеся стереотипы, негативные тенденции, которые, к сожалению, присущи украинским политикам, раздающим обещания направо и налево, — говорит политолог Игорь Полищук. — Мы имеем своеобразный феномен Светличной, который заключается в том, что она демонстрирует новый стиль лидерства, основанный на ответственной политике, политике, направленной не на достижение сиюминутного результата, а на то, чтобы обеспечить основные права и потребности людей.Именно поэтому председатель ХОГА третий год подряд лидирует в рейтинге ответственности. 2017 год она завершила с результатом 68%, а в 2018-м улучшила его до 84%. Это свидетельствует об ответственности руководителя и политика, чьи слова – на вес золота и являются гарантией того, что все сказанное глава ХОГА и ее команда в обязательном порядке воплощают в жизнь.— Это закономерный результат, — говорит советник председателя ХОГА Мария Андреас. – Потому что все, о чем говорит Юлия Светличная, она выполняет. И что самое важное — она разговаривает с людьми не с трибуны, а глядя им в глаза.Юлия Светличная не сидит в кабинете, а идет навстречу людям – регулярно выезжает в районы области, на предприятия, в театры, научные институты, вузы. Знает о проблемах и чаяниях людей не понаслышке и оперативно реагирует.— Слушать и слышать людей – это ответственность власти, — считает Юлия Светличная.Именно поэтому большинство жителей Харьковщины позитивно оценивают ее деятельность на посту руководителя области.И что показательно, у Светличной – ноль невыполненных обещаний. Если она за что-то берется, то планирует, находит возможности, источники ресурсов, формирует работоспособную команду – и делает.— Отсутствие невыполненных обещаний – уникальный случай для политика в нашей стране, — отмечает Мария Андреас.Именно это выделяет главу Харьковщины из массы других руководителей – она не дает пустых обещаний. Она работает, создает, реальными делами доказывает эффективность каждый день.Среди выполненных в 2018 году обещаний — отремонтированные школы и с «нуля» построенные детские сады, масштабная реконструкция инфраструктуры медицинской отрасли, восстановление дорог, мостов и путепроводов, до которых у предыдущих «эффективных» менеджеров не доходили руки десятки лет. Среди выполненных дел — создание инклюзивных центров, строительство современных спортивных объектов и восстановление стадионов, возрождение домов культуры, освещение улиц, ремонт водопроводов, обеспечение жильем переселенцев, детей-сирот и приемных семей.За конкретными примерами далеко ходить не надо.— Планируем в 2018 году открыть 20 садиков и расширить группы в уже существующих. То же самое касается и оснащения детсадов новым оборудованием и мебелью, — заявила в начале минувшего года Юлия Светличная.Сказано – сделано!— Более 20 новых детских садов было создано в Харьковской области в 2018 году, а это более полутора тысяч мест, — отметила руководитель области. — В 2019 году гуманитарная сфера также будет приоритетной. Будем реконструировать и строить новые детские садики. На следующий год мы предусмотрели финансирование на эти цели, будем увеличивать количество мест для детей там, где это необходимо. Также сделаем все, чтобы закупать качественное оборудование и мебель.В 2018 году Юлия Светличная запланировала построить спортивные площадки с искусственным покрытием в каждом районе области. Уже в сентябре заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев отчитался, что план перевыполнен – в области построено более 60 футбольных площадок. Таким образом, обещание получило статус «выполнено».За 2018 год Юлия Светличная запланировала открыть 15 ресурсных комнат и 25 медиатек, а в каждом районе Харьковской области — инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями.— Будем создавать инклюзивно-ресурсные центры в районах области, готовить кадры и делать все, чтобы возможности были равными для всех детей, независимо от того, где они живут — в областном центре, маленьком городке или отдаленном районе. Все дети - одинаковые, поэтому и условия для обучения должны быть для них одинаковыми, – отметила глава области.И этот план тоже был перевыполнен. 30 ноября 2018 в Эсхаровской школе открыли медиатеку – она стала 25-й из тех, что появились в Харьковской области в минувшем году. А вместо обещанных 15 ресурсных комнат создано 20. Все районы Харьковской области охвачены услугами инклюзивного образования. В 27 районах уже имеется 30 инклюзивно-ресурсных центров.Председатель Харьковской облгосадминистрации заявила о поддержке областного онкологического центр.— Будем поддерживать проведение ремонтных работ и закупку нового оборудования, чтобы у пациентов и врачей были нормальные условия еще до того, как мы построим новый современный онкологический комплекс, — заверила Юлия Светличная.И слово свое сдержала – как сообщил заместитель председателя ХОГА Михаила Черняк, действующий онкоцентр получил новое оборудование для интенсивной терапии, анестезиологическое оборудование, новый маммограф. Также рабочие завершили ремонт крыши в лучевом корпусе онкоцентра, привели в порядок коридоры и холлы здания с заменой окон и дверей, заменили сети холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения. По состоянию на 14 ноября 2018 в онкологическом центре полностью обновлены четыре операционные.Юлия Светличная решила отремонтировать хирургическое и кардиологическое отделения в областной клинической больнице, запланировав переоснащение инженерных сетей, а также капитальный ремонт палат и помещений. Результат – налицо. В ОКБ отремонтированы пятый и седьмой этажи главного лечебного корпуса, а также три отделения, включая поликлиническое. В офтальмологическом корпусе заменили крышу и частично отремонтировали фасад, установили систему водостока, энергосберегающие окна и двери, смонтировали новую систему отопления. Приемное отделение тоже должно претерпеть кардинальные изменения – в соответствии с новыми стандартами оно будет приспособлено для современного медицинского оборудования, для комфортной транспортировки больных. На очереди — и ремонт в реанимации. В 2018 году по инициативе губернатора отремонтированы центральные районные больницы.Список сделанного в области под руководством Юлии Светличной можно продолжать.Часть из заявленных Юлией Светличной масштабных проектов находятся в процессе выполнения. Их планируется завершить в нынешнем году и ближайшие несколько лет. В частности, речь идет о строительстве около полусотни современных сельских медицинских амбулаторий, оборудованных необходимой техникой, с жильем для врачей и транспортом.Продолжается также инициированный председателем ХОГА амбициозный проект «Энергия света», благодаря которому до 2021 года качественным современным освещением будет обеспечен 1761 населенный пункт Харьковской области. До 2020 года планируется отремонтировать все областные больницы. В планах – строительство новых станций метро в Харькове.В регионе реализуется очень много проектов – мощных, динамичных, сильных. Такого бума развития Харьковщины не наблюдалось за все годы независимости Украины.Результат упорного труда главы ХОГА налицо. Возглавив достаточно сложную область с большим грузом проблем, которые копились десятилетиями, Юлия Светличная как ответственный государственный управленец справилась с ними на отлично. В кратчайшие сроки вывела Харьковщину на первое место в Украине, превратив в один из наиболее динамично развивающихся регионов в стране, инвестиционно привлекательный и перспективный. Это закономерный результат деятельности на посту губернатора управленца новой формации – ответственного, целеустремленного и эффективного.— Это новый стиль, новая волна политиков, которые сегодня проходят апробацию на региональном уровне, а потом, даст бог, этот опыт уже будет применяться на всеукраинском уровне, — говорит Игорь Полищук. — Люди ждут именно таких политиков – не демагогов, а реально отвечающих за свои слова.