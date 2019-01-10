По состоянию на десять часов утра 9 января проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковщины, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

В течение суток на дорогах области работало 142 единицы спецтехники.Дорожники просят водителей большегрузного транспорта по возможности ограничить передвижение по автомобильным дорогам в период непогоды и подождать на площадках для отстоя.– С особой осторожностью следует двигаться по мостам и эстакадам, необходимо отказаться от рискованного маневрирования, - отмечают специалисты.При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники.– В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера — 336-77-00, – отмечают в САД.