По состоянию на десять часов утра 9 января проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковщины, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

В течение суток на дорогах области работало 142 единицы спецтехники.

Дорожники просят водителей большегрузного транспорта по возможности ограничить передвижение по автомобильным дорогам в период непогоды и подождать на площадках для отстоя.

– С особой осторожностью следует двигаться по мостам и эстакадам, необходимо отказаться от рискованного маневрирования, - отмечают специалисты.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники.

– В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера — 336-77-00, – отмечают в САД.

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