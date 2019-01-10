В этом году в Украине перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически.

Это будет происходить на основе четкой формулы, которая учитывает показатель средней зарплаты и уровня инфляции.– В январе будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это примерно 500 тысяч человек. А 1 марта произойдет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан-пенсионеров. Впервые будет проведена автоматическая индексация, - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.Он подчеркнул, что теперь индексация станет ежегодной и не будет зависеть от политических решений. Кроме того, идет поиск решения проблемы людей, которые имеют большой стаж работы, но всю жизнь получали небольшую зарплату, а следовательно -- имеют небольшую пенсию.При этом основой всех изменений, по словам главы правительства, будут возможности экономики.