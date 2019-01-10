Президент ответил на петицию о запрете полиэтиленовых пакетов.

Он обратился к премьер-министру с просьбой обеспечить основательную проработку этого обращения и принять соответствующие меры.Петиция, размещенная на сайте главы государства, за три месяца набрала 25312 голосов.«Средняя продолжительность жизни одного пакета составляет около 100 лет, хотя мы используем его только 20 минут, – говорится в петиции. – Большинство пакетов попадает на свалки или разносятся ветром по территории страны, так как уровень их переработки составляет менее 1%. От пакетов ежегодно умирают около миллиона птиц и 100 тыс. животных. Также они представляют угрозу человеческому здоровью, так как их частицы могут попадать в пищу и воду. При этом для производства пакетов используют невозобновляемые ресурсы – 35 литров нефти на тысячу пакетов».Еще большей угрозой, по словам авторов петиции, являются так называемые оксоразлагаемые пакеты, которые позиционируются на рынке как биоразлагаемые. Это маркетинговое утверждение приводит к путанице среди потребителей и фактически ухудшает ситуацию с образованием отходов. Оксоразлагаемые пакеты на самом деле не разлагаются, а просто фрагментируются на мелкие частицы, включая микропластик, а это несет риск для окружающей среды, животных и людей. Тем не менее многие украинские торговые сети позиционируют такие пакеты как безопасную для окружающей среды альтернативу.Авторы петиции обращаются в органы законодательной и исполнительной власти с требованием внести изменения в законодательство с целью запрета бесплатного распространения полиэтиленовых пакетов в местах продажи товаров; запрещения продажи, изготовления и импорта пакетов с толщиной стенки менее 15 мкм на первом этапе (с постепенным увеличением толщины стенки на следующих этапах); полного запрета продажи, распространения, изготовления и импорта оксо- и оксобиоразлагаемых пакетов; создание условий на рынке для альтернативы полиэтиленовым пакетам – бумажных пакетов, многоразовых сумок, биопакетов растительного происхождения.Президент в ответе на петицию сообщил, что обратился к премьер-министру с просьбой обеспечить основательную проработку этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение данного вопроса с учетом мирового опыта и международных обязательств Украины.Президент признал, что «массовое использование полимерных упаковочных пакетов длительного разложения обостряет проблему загрязнения окружающей среды и состояния благоустройства территории, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, систем водоотведения, водоемов и морских акваторий, создает опасность возникновения аварийных ситуаций, уничтожения представителей животного мира». Кроме того, соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает приведение законодательства Украины в сфере обращения с отходами в соответствие с европейским. А это в числе прочего предусматривает ограничение ежегодного потребления легких пластиковых пакетов на одного человека и запрет на бесплатное распространение легких пластиковых пакетов в торговых точках.