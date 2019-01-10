Президент ответил на петицию о запрете полиэтиленовых пакетов.Он обратился к премьер-министру с просьбой обеспечить основательную проработку этого обращения и принять соответствующие меры.
Петиция, размещенная на сайте главы государства, за три месяца набрала 25312 голосов.
«Средняя продолжительность жизни одного пакета составляет около 100 лет, хотя мы используем его только 20 минут, – говорится в петиции. – Большинство пакетов попадает на свалки или разносятся ветром по территории страны, так как уровень их переработки составляет менее 1%. От пакетов ежегодно умирают около миллиона птиц и 100 тыс. животных. Также они представляют угрозу человеческому здоровью, так как их частицы могут попадать в пищу и воду. При этом для производства пакетов используют невозобновляемые ресурсы – 35 литров нефти на тысячу пакетов».
Еще большей угрозой, по словам авторов петиции, являются так называемые оксоразлагаемые пакеты, которые позиционируются на рынке как биоразлагаемые. Это маркетинговое утверждение приводит к путанице среди потребителей и фактически ухудшает ситуацию с образованием отходов. Оксоразлагаемые пакеты на самом деле не разлагаются, а просто фрагментируются на мелкие частицы, включая микропластик, а это несет риск для окружающей среды, животных и людей. Тем не менее многие украинские торговые сети позиционируют такие пакеты как безопасную для окружающей среды альтернативу.
Авторы петиции обращаются в органы законодательной и исполнительной власти с требованием внести изменения в законодательство с целью запрета бесплатного распространения полиэтиленовых пакетов в местах продажи товаров; запрещения продажи, изготовления и импорта пакетов с толщиной стенки менее 15 мкм на первом этапе (с постепенным увеличением толщины стенки на следующих этапах); полного запрета продажи, распространения, изготовления и импорта оксо- и оксобиоразлагаемых пакетов; создание условий на рынке для альтернативы полиэтиленовым пакетам – бумажных пакетов, многоразовых сумок, биопакетов растительного происхождения.
Президент в ответе на петицию сообщил, что обратился к премьер-министру с просьбой обеспечить основательную проработку этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение данного вопроса с учетом мирового опыта и международных обязательств Украины.
Президент признал, что «массовое использование полимерных упаковочных пакетов длительного разложения обостряет проблему загрязнения окружающей среды и состояния благоустройства территории, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, систем водоотведения, водоемов и морских акваторий, создает опасность возникновения аварийных ситуаций, уничтожения представителей животного мира». Кроме того, соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает приведение законодательства Украины в сфере обращения с отходами в соответствие с европейским. А это в числе прочего предусматривает ограничение ежегодного потребления легких пластиковых пакетов на одного человека и запрет на бесплатное распространение легких пластиковых пакетов в торговых точках.